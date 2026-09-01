Katarzyna Skrzynecka pozuje w bikini na Krecie. Fani komplementują 14-letnią córkę aktorki

Katarzyna Skrzynecka gromadzi setki tysięcy fanów na Instagramie

Pięćdziesięciopięcioletnia Katarzyna Skrzynecka zaczynała karierę na deskach teatru oraz jako wokalistka, jednak wkrótce zyskała popularność dzięki produkcjom telewizyjnym i filmowym. Obecnie wciąż regularnie pojawia się na małych i dużych ekranach. Aktorka od wielu dekad funkcjonuje w rodzimym przemyśle rozrywkowym i niezmiennie budzi sympatię publiczności, a także współpracowników z branży.

Dawna jurorka popularnego formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem platform internetowych. Katarzyna Skrzynecka bardzo dba o obecność w wirtualnej przestrzeni. Na jej oficjalnym koncie widnieją kadry ukazujące kulisy planów zdjęciowych, momenty w gronie najbliższych oraz dalekie wyprawy. Jej internetowe publikacje śledzi obecnie ponad 237 tysięcy zaangażowanych użytkowników Instagrama.

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Katarzyna Skrzynecka podsumowuje grecki urlop z Marcinem Łopuckim i córką

W minionych tygodniach gwiazda regularnie publikowała relacje ze słonecznej Grecji. Towarzyszyli jej tam najbliżsi, czyli mąż Marcin Łopucki oraz czternastoletnia córka Alikia Ilia. Wspólne podróże na południe Europy stanowią dla nich coroczną tradycję. Tym razem rodzina zaplanowała aż miesięczny pobyt za granicą. Swoją grecką przygodę rozpoczęli czwartego sierpnia, systematycznie zmieniając lokalizacje.

Artystka z niesamowitą dokładnością relacjonowała każdy etap wyjazdu, przypominając w tym profesjonalną internetową podróżniczkę. Kiedy nadszedł wrzesień, cała rodzina musiała ostatecznie zakończyć ten długi urlop.

„Kreta Zachodnia, piękne miasto Chania z Weneckim Starym Miastem i Portem z Latarnią Morską. Ponad 300 tawern i kawiarenek. Wracamy tu zawsze na pożegnanie lata, każdego roku. Do zobaczenia za rok" - napisała aktorka na Instagramie pod serią wakacyjnych ujęć.

Chwilę później gwiazda zamieściła kolejną fotografię, na której pozuje w stroju kąpielowym. Obok zdjęcia dodała szczery wpis o treści „Moje ciało ma 55 lat. Mój Umysł na szczęście też". Obserwatorzy natychmiast ruszyli do komentowania słonecznych kadrów publikowanych w mediach społecznościowych. Internauci nie szczędzili komplementów samej gwieździe, ale szczególną uwagę zwrócili na dorastającą córkę aktorki. Zgodnie stwierdzili, że nastoletnia Alikia odziedziczyła po sławnej matce olśniewającą urodę i charakterystyczny uśmiech.

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