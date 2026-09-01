Przypalona patelnia będzie jak nowa. Ten tani trik z kuchni działa cuda

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-01 9:34

Umycie przypalonej patelni bywa trudne, zwłaszcza gdy zmagamy się ze starym, zaschniętym brudem. Zwykłe detergenty często sobie nie radzą. Z pomocą przychodzi sprawdzony, domowy sposób – połączenie sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Dowiedz się, dlaczego ta mieszanka jest tak skuteczna w usuwaniu spalenizny.

Mocno przypalony spód czarnej patelni z białymi osadami. O skutecznym domowym sposobie na brud przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Mateus Andre/ Freepik.com
  • Czyszczenie przypalonej patelni, szczególnie jej spodu, sprawia wiele trudności, a sklepowe detergenty nierzadko zawodzą.
  • Oto prosta i bezpieczna, a zarazem skuteczna metoda walki ze spalenizną: pasta z sody i kwasku cytrynowego.
  • Sprawdź, dlaczego to rozwiązanie przewyższa inne patenty i pozwala odzyskać czystość bez męczącego szorowania.

Jak umyć przypalony spód patelni?

Gotowanie często kończy się opornymi do usunięcia zabrudzeniami. Z czasem tłuszcz i wysoka temperatura sprawiają, że nawet naczynia w dobrym stanie stają się nieestetyczne, co tyczy się głównie ich spodu. Gotowe płyny i pasty z drogerii rzadko dają radę takim zanieczyszczeniom. Dlatego warto sięgnąć po sprawdzone, domowe metody. Jedną z najbardziej polecanych opcji jest właśnie mieszanka sody oczyszczonej i kwasu cytrynowego.

Aby przygotować skuteczny preparat, połącz pół szklanki sody z taką samą ilością kwasku cytrynowego i odrobiną wody. Uzyskaną gęstą pastę należy nałożyć na brudne fragmenty i pozostawić na około 60 minut. Po tym czasie wystarczy dokładnie opłukać naczynie. W sytuacji, gdy zanieczyszczenia są bardzo grube, proces trzeba będzie powtórzyć.

Dlaczego soda oczyszczona i kwasek cytrynowy to idealne połączenie na spaleniznę?

Skąd bierze się tak wysoka efektywność tej mieszanki? O ile ocet sprawdza się w wielu domowych porządkach, o tyle do czyszczenia spodu naczynia potrzebujemy czegoś, co z niego nie spłynie. Połączenie sody i kwasku jest idealne – tworzy konsystencję pasty. Co ważne, oba składniki zachowują swoje właściwości po zmieszaniu, w przeciwieństwie do duetu sody i octu. Kwasek cytrynowy zmiękcza zaschnięte zabrudzenia, dzięki czemu nie trzeba ich mocno szorować. Z kolei soda działa zarówno chemicznie, jak i mechanicznie. Jej zasadowy odczyn neutralizuje kwasowe resztki spalenizny, zmiękczając czarną warstwę. Dodatkowo drobinki sody delikatnie ścierają brud, ułatwiając jego ostateczne usunięcie z powierzchni.

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