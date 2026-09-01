Marcin Maciejczak w Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23. Niezwykły głos w dorosłym show. Czy powtórzy dawny sukces?

Od cudownego dziecka do idola generacji Z

Marcin Maciejczak to postać, której fanom polskiej sceny popowej i alternatywnej z pewnością nie trzeba przedstawiać. Wokalista dał się poznać szerszej publiczności w 2020 roku, gdy jako czternastolatek brawurowo wygrał trzecią edycję programu „The Voice Kids”. Jego dojrzały, przejmujący głos i niezwykła artystyczna wrażliwość natychmiast skradły serca widzów, a debiutancki krążek stosunkowo szybko pokrył się platyną.

Dziś ten dwudziestolatek to nie tylko utalentowany muzyk z imponującym dorobkiem, ale również ikona stylu i prężnie działający influencer. Maciejczak umiejętnie łączy brzmienia popu, elektroniki i alternatywy, pozostając autentycznym głosem młodego pokolenia. Udział w nowej edycji flagowego programu telewizji Polsat to dla niego ogromna szansa na zaprezentowanie zupełnie nowej, niezwykle wymagającej aktorskiej twarzy.

Z list przebojów prosto przed wymagające jury

Choć kariera Marcina nabrała niesamowitego tempa, artysta z pewnością nie spoczywa na laurach. Jego muzyczne CV regularnie powiększa się o kolejne projekty i hity, a on sam z odwagą eksperymentuje wizerunkiem, sprawdzając się również jako model i twórca internetowych podcastów. W każdym z jego działań widać czystą pasję, popartą ciężką pracą i fenomenalnym wyczuciem współczesnych trendów w muzyce i modzie.

Przed młodym gwiazdorem stoją jednak zupełnie inne wyzwania. Metamorfozy sceniczne w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” mogą okazać się sporym sprawdzianem dla jego wypracowanego stylu. Głos Marcina, choć technicznie znakomity, charakteryzuje się unikalną barwą, z którą trudno go pomylić. Bezbłędne naśladowanie wokalistów o zupełnie innych tonacjach i temperamentach będzie wymagało porzucenia własnych przyzwyczajeń scenicznych.

73

Mordercze treningi i muzyczna walka o zwycięstwo

W dwudziestej trzeciej odsłonie muzycznego show Polsatu Marcin zmierzy się z silną, niezwykle różnorodną konkurencją. Wśród uczestników znaleźli się między innymi tacy weterani sceny, jak Rafał Brzozowski, Maria Sadowska czy Marcin Miller, a także inna gwiazda młodego pokolenia – bryska. Zapowiada to zaciętą i pełną wokalnych niespodzianek rywalizację. Przed uczestnikami z kolei miesiące ciężkiej pracy, mnóstwo godzin na próbach choreograficznych oraz w słynnym fotelu charakteryzatorskim.

Lojalni fani piosenkarza nie mają wątpliwości i już teraz trzymają kciuki za swojego faworyta. Zdolność Marcina do przekazywania na scenie skrajnych emocji to z pewnością as w jego rękawie, który może oczarować wymagające jury i widzów zgromadzonych przed telewizorami.

Gdzie i kiedy oglądać program Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23 z udziałem Marcina Maciejczaka?

Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to format, w którym ósme polskie gwiazdy przechodzą niesamowite, wizualne i wokalne metamorfozy, upodabniając się do legend światowego i polskiego rynku muzycznego. Wyzwanie wymaga świetnego warsztatu, odwagi i perfekcyjnego odwzorowania oryginalnego teledysku czy występu na żywo. Uczestnicy w każdym odcinku zdobywają cenne punkty, a czek dla zwycięzcy w finale tradycyjnie trafia na wybrany przez niego cel charytatywny.

Nowa, ekscytująca odsłona show z udziałem Marcina zadebiutuje na ekranach widzów bardzo wcześnie, bo sezon startuje 4 września. Wielkie zmagania artystów, wokalne zaskoczenia i magię charakteryzacji będzie można śledzić na antenie stacji Polsat, w każdy piątek o 19:55.