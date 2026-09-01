Urzędnicy ruszyli w teren. Sprawdzają przydomowe kompostowniki, można stracić ulgę

Urzędnicy sprawdzają kompostowniki w ogrodach. Od 1 września trwają kontrole

W całej Polsce ruszyły wzmożone kontrole przydomowych kompostowników, zlokalizowanych przy domach jednorodzinnych. Władze wielu gmin weryfikują, czy mieszkańcy faktycznie korzystają ze zbiorników na odpady biodegradowalne. Działania te mają bezpośredni związek z opłatami za wywóz śmieci i obejmują właścicieli posesji, którzy zgłosili posiadanie kompostownika, by płacić niższe rachunki. Jak podaje serwis iSzczecinek.pl, od 1 września na terenie tej gminy ruszyły wizytacje, które potrwają aż do listopada. Inspektorzy zapukają do drzwi około 150 domostw. Podobne działania prowadzone są obecnie również w Krośnie.

Co kontrolują urzędnicy przy przydomowych kompostownikach?

Głównym celem wizytacji jest sprawdzenie, czy zadeklarowany kompostownik istnieje i czy rzeczywiście jest użytkowany. Urzędnicy dokładnie analizują, czy do zbiornika wrzucane są wyłącznie odpowiednie odpady bio, kwalifikowane jako komunalne. Z każdej takiej kontroli sporządzana jest stosowna dokumentacja, w tym materiał fotograficzny. Co ważne, cała procedura musi odbywać się w obecności właściciela posesji lub innej pełnoletniej osoby. Ulgi wprowadzono po to, by ograniczyć masę śmieci trafiających na wysypiska. Odpady ulegające biodegradacji to spory procent wszystkich śmieci, dlatego ich kompostowanie odciąża cały system, a dodatkowo pozwala uzyskać naturalny nawóz. Samorządy chcą mieć pewność, że zadeklarowane przez mieszkańców proekologiczne działania nie są fikcją.

Jakie kary za brak zadeklarowanego kompostownika?

Choć przepisy nie nakazują każdemu zakładania kompostownika, to osoby, które złożyły stosowną deklarację, płacą mniej za wywóz śmieci. Gminy dysponują jednak prawem do weryfikowania tych deklaracji w praktyce. Jeśli podczas wizytacji urzędnik stwierdzi, że kompostownika nie ma lub nie jest on używany zgodnie z przeznaczeniem, właściciel straci prawo do zniżki. O ponowne przyznanie ulgi będzie można wnioskować najwcześniej po upływie pół roku od uprawomocnienia się decyzji o jej cofnięciu.

Zanim do drzwi zapuka kontroler, warto upewnić się, że kompostownik nie stoi pusty. Brak świeżych resztek czy procesu rozkładu od razu wzbudzi podejrzenia urzędników. Należy również zadbać, aby otoczenie zbiornika było zadbane i nie stwarzało żadnego zagrożenia pod względem sanitarnym.