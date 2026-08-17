Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką w Grecji. 14-letnia Alikia zachwyca

Katarzyna Skrzynecka stworzyła szczęśliwą patchworkową rodzinę

Katarzyna Skrzynecka to gwiazda z długim stażem w polskim show-biznesie, która nadal cieszy się ogromną popularnością. 55-letnia artystka i była jurorka programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dba o stały kontakt ze swoimi sympatykami za pośrednictwem Instagrama, gdzie zgromadziła ponad 237 tysięcy śledzących jej profil osób. Aktorka często pokazuje tam urywki ze swojego zawodowego życia, a także chętnie relacjonuje wyjazdy i chwile spędzane w gronie najbliższych.

To właśnie mąż i córka są częstymi bohaterami instagramowych wpisów Skrzyneckiej. W 2009 roku aktorka wyszła za mąż za młodszego o cztery lata kulturystę Marcina Łopuckiego, a po dwóch latach małżeństwa para powitała na świecie córkę Alikię Ilię. 51-letni dziś sportowiec jest również ojcem bliźniąt z poprzedniego związku – Dawida i Pauliny, którzy są o 16 lat starsi od Alikii. Łopucki samodzielnie wychowywał dzieci po rozstaniu z ówczesną partnerką, a obecnie wraz ze Skrzynecką tworzą wyjątkowo zgodną, patchworkową rodzinę.

Zobacz również: Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką na czerwonym dywanie. Jak dziś wygląda Alikia?

Katarzyna Skrzynecka na rodzinnych wakacjach!

Skrzynecka i Łopucki darzą Grecję ogromnym sentymentem, co znalazło odzwierciedlenie nawet w wyborze imienia dla ich córki. Alikia to po grecku „krystaliczna”, „szlachetna” i „szczera”. Małżeństwo chętnie wyjeżdża do Grecji na urlop, a tegoroczny wypoczynek, który rozpoczęli 4 sierpnia, ma potrwać aż miesiąc. Wraz z córką spędzają ten czas na podziwianiu tamtejszych krajobrazów.

Sonda Czy uważasz, że Katarzyna Skrzynecka jest dobrą aktorką? Tak Nie

Każdego roku kolejna wyspa Grecji odkrywa przed nami swoje cudowne tajemnice. Musimy zatem pożyć jeszcze ponad 2000 lat. Tego roku nasza grecka podróż trwa niemal cały miesiąc: teraz Thassos, a dalej stąd, wodą i lotem przez Ateny - przemieścimy się na naszą ukochaną Kretę, gdzie zawsze żegnamy lato - napisała aktorka w jednej z licznych relacji w mediach społecznościowych.

Czas spędzany w południowym słońcu wyraźnie służy aktorce, która na bieżąco dzieli się z internautami zdjęciami ze swoich greckich wojaży. Publikowane przez nią materiały pełne są zachwytów nad lokalnymi atrakcjami turystycznymi i pięknych ujęć z rodziną. Obserwatorzy Skrzyneckiej nie szczędzą jej komplementów w komentarzach, doceniając urodę całej rodziny. Szczególną uwagę przyciąga jednak 14-letnia Alikia, która z każdym rokiem wyrasta na coraz piękniejszą młodą kobietę.

Zobacz również: Katarzyna Skrzynecka radykalnie zmieniła kolor włosów. Aktorka przeszła metamorfozę do nowej roli

32