Aukcja piłki Maradony z MŚ 1986. Ile zapłacą za słynną rękę Boga?

Kiedy odbędzie się aukcja piłki Maradony?

Licytacja w amerykańskim Dallas została zaplanowana na okres od 21 do 23 sierpnia. Historyczny przedmiot pochodzi z legendarnego meczu 1/4 finału piłkarskich mistrzostw świata w 1986 roku. Wówczas reprezentacja Argentyny pokonała drużynę Anglii wynikiem 2:1. Diego Maradona zdobył wtedy dwie bramki, z których jedna trwale zapisała się w historii sportu południowoamerykańskiego kraju. Cena wywoławcza za ten unikalny artefakt wynosi 2,5 miliona dolarów.

Specjaliści przewidują, że ostateczna kwota może przekroczyć nawet 10 milionów dolarów. W przeszłości futbolówka z tego meczu była już dwukrotnie zgłaszana na licytacje. Wtedy jednak do sfinalizowania sprzedaży ostatecznie nie doszło. Eksperci zastanawiają się, czy obecna licytacja pobije rekord historycznych pamiątek. W 2022 roku koszulkę genialnego Argentyńczyka z tego samego spotkania sprzedano za 9,3 miliona dolarów.

Jakie są losy futbolówki z meksykańskiego turnieju?

Przez wiele dekad cenny przedmiot znajdował się w prywatnych rękach. Głównym sędzią słynnego starcia był Tunezyjczyk Ali Bennaceur, który zachował pamiątkę po historycznym meczu. Arbiter poprosił również swoich asystentów liniowych o złożenie podpisów na pamiątkowej powierzchni. Sędzia przechowywał ten wyjątkowy rekwizyt przez ponad 30 lat w swoich domowych zbiorach. Odzyskanie oryginalnego przedmiotu kilka lat po zakończeniu turnieju zostało formalnie udokumentowane.

Wspomniane oświadczenie tunezyjski arbiter złożył oficjalnie na piśmie w 2023 roku. Amerykański dom aukcyjny przedstawił szczegółowe okoliczności pozyskania tego bezcennego rekwizytu na swojej stronie internetowej. Przed wystawieniem na licytację historyczny przedmiot przeszedł rygorystyczne badania specjalistów. Wiarygodność sportowego sprzętu sprawdzano z najwyższą dostępną na rynku dokładnością. Dwie niezależne firmy specjalizujące się w kolekcjonerskich przedmiotach pozytywnie zweryfikowały autentyczność piłki.