Brodka zachwyciła na festiwalu. Wyeksponowała ciążowy brzuszek w kusym stroju

Ciężarna Brodka pojawiła się na scenie w Warszawie

Lato w polskiej branży muzycznej nie może obyć się bez festiwali. W piątek na warszawskim Służewcu rozpoczęła się kolejna odsłona Erste Letnie Brzmienia. Na scenie pojawiły się m.in. Natalia Szroeder i Julia Wieniawa, ale jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru był występ Moniki Brodki.

Artystka dała wyjątkowe show. Fani mogli usłyszeć piosenki z kultowej płyty "Granda". Uwagę zwracała nie tylko muzyka, ale także wygląd artystki. Monika Brodka pojawiła się na scenie z wyraźnie zaokrąglonym ciążowym brzuszkiem. Brodka nie próbowała go ukrywać. Wręcz przeciwnie - wybrała stylizację, która pięknie podkreślała jej sylwetkę.

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Brodka w ciąży zachwyciła publiczność

Monika Brodka od lat przyzwyczaja fanów do tego, że jej koncerty są czymś więcej niż tylko występami muzycznymi. Tym razem również zadbała o wyjątkową oprawę. Na scenie pojawiły się charakterystyczne dla projektu "Granda" elementy, a sama artystka przez cały koncert emanowała energią. I choć ciąża z pewnością jest dla niej wyjątkowym czasem, Brodka nie zamierzała rezygnować z muzycznej aktywności. Wręcz przeciwnie. Podczas występu udowodniła, że przyszła mama może zachwycać na scenie dokładnie tak samo jak wcześniej.

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"Granda" wróciła po 16 latach

To właśnie wydana w 2010 roku "Granda" była jednym z najważniejszych momentów w karierze Brodki. Artystka, która wcześniej zdobyła popularność dzięki zwycięstwu w "Idolu", zdecydowała się wtedy na mocny zwrot w stronę bardziej alternatywnego brzmienia. Ryzyko się opłaciło. "Granda" stała się jedną z najważniejszych płyt w dorobku Brodki i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki alternatywnej.

Po 16 latach artystka postanowiła ponownie zaprosić publiczność do tego świata. Koncert w Warszawie był kolejną odsłoną specjalnego projektu poświęconego właśnie tej płycie. Brodka podczas występu zachwycała nie tylko głosem i scenografią, ale także energią.

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Monika Brodka w zbroi! Tak pokazała się na scenie