Rozpad małżeństwa po ponad 20 latach. Wydawali się nierozłączni

Ola Jordan występowała w "Tańcu z Gwiazdami" jako jurorka

Kariera Oli Jordan od lat kwitła w Wielkiej Brytanii, jednak zyskała ona też sporą popularność w Polsce. Telewidzowie mogą ją kojarzyć przede wszystkim z roli jurorki w polsatowskiej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Jej droga zawodowa była od zawsze nierozerwalnie złączona z występami na scenie i ruchem. Właśnie dzięki wspólnym zainteresowaniom tancerka natrafiła na Jamesa Jordana. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że ich wieloletnia relacja dobiegła finału.

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Ola i James Jordan tworzyli parę przez prawie trzy dekady

Drogi Oli i Jamesa przecięły się dzięki miłości do tańca, co zaowocowało wieloletnią współpracą zawodową. Razem spędzili blisko trzydzieści lat, a w związku małżeńskim pozostawali przez dwadzieścia dwa lata, doczekawszy się w 2020 roku narodzin córki Elli.

Najnowsze doniesienia o końcu ich relacji stanowiły ogromne zaskoczenie dla najbliższego otoczenia pary. Zgodnie z informacjami zdobytymi przez dziennikarzy "The Sun", małżonkowie już wcześniej borykali się z problemami w swoim związku, ale dotychczas potrafili odnajdywać wspólny język.

Byli razem przez prawie 30 lat i nadal żywią do siebie wiele uczuć, ale w międzyczasie wiele się pozmieniało

- zdradził anonimowy informator na łamach brytyjskiego tabloidu.

Według podanego źródła, mąż tancerki w ostatnim czasie dogłębnie analizował swoją pozycję, a sami zainteresowani spędzili ostatnie miesiące na poważnych dyskusjach o tym, co przyniesie przyszłość.

Brytyjska prasa zauważyła również, że w internetowych profilach Oli zaczęło brakować kadrów u boku męża, a "The Sun" odnotował, iż tancerka od jakiegoś czasu przestała nosić na palcu biżuterię oznaczającą status jej relacji. Obecnie wiadomo, że małżonkowie znaleźli się w separacji, co oficjalnie zostało potwierdzone przez ich reprezentanta prawnego.

Z wielkim smutkiem potwierdzam, że Ola i James byli od jakiegoś czasu w separacji. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro córki, Elli, i jest to ich największy priorytet. Ekspartnerzy proszą o wyrozumiałość w tym trudnym dla nich czasie

- przekazał przedstawiciel pary, komentując całą sprawę w oświadczeniu.

Jakie programy telewizyjne ma na koncie James Jordan?

Podobnie jak jego żona, James jest wykwalifikowanym tancerzem, który na co dzień zajmuje się choreografią. Brytyjscy widzowie mogli śledzić jego występy chociażby w takich produkcjach jak "So You Think You Can Dance" czy też w brytyjskim odpowiedniku programu z udziałem gwiazd, gdzie wspólnie z Olą wielokrotnie stawali na parkiecie. Artysta zgromadził w swojej karierze wiele nagród na imprezach tanecznych, a dodatkowo próbował swoich sił w reality shows formatu "Total Wipeout" oraz "Celebrity Big Brother".