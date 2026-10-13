Karolina Pisarek urodziła córkę! Zdradziła imię i pokazała zdjęcia ze szpitala

Karolina Pisarek i Roger Salla zostali rodzicami. Dziewczynka otrzymała imię Kiara

Pierwsze dziecko Karoliny Pisarek oraz Rogera Salli jest na świecie. 13 października w sieci pojawiła się nowina o narodzinach. Szczęśliwa mama udostępniła na Instagramie ujęcia z placówki medycznej, pokazując pierwsze chwile w powiększonym gronie. Małżeństwo ujawniło też wybór imienia dla latorośli, którą nazwano Kiara. Fotografiom towarzyszył angielskojęzyczny komentarz.

"Best day of our life", czyli "Najlepszy dzień naszego życia" – przekazała w sieci modelka.

Gwiazda, która mamą została dzień wcześniej, podzieliła się ogromnym szczęściem z fanami.

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Karolina Pisarek dokumentowała przebieg ciąży. Pokazała pokój dla Kiary

Informacje o ciąży żony Rogera Salli pojawiły się w kwietniu 2026 roku. Małżonkowie z entuzjazmem podchodzili do tematu dziecka. Przyszli rodzice zorganizowali huczne przyjęcie zwane gender reveal party, podczas którego ogłosili płeć dziewczynki. Przyszła mama regularnie relacjonowała w internecie przebieg ciąży. Fani mogli podziwiać rosnący brzuch modelki oraz śledzić etapy przygotowań. Internauci zobaczyli też wnętrze gotowego pokoju dziecięcego, w którym zaplanowano piękną przestrzeń dla Kiary.

Czas długich przygotowań wreszcie dobiegł końca. Oboje małżonkowie oficjalnie rozpoczęli nowy etap z córką u boku, a początkowymi emocjami z rodzicielskiej drogi pochwalili się w sieci stałym fanom.

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Karolina Pisarek zrezygnowała z porodu naturalnego ze względów medycznych

Celebrytka jeszcze przed rozwiązaniem znała przeciwwskazania do porodu naturalnego. Podczas majowej rozmowy z serwisem Plejada w 2026 roku wprost wyznała, że ten w jej przypadku odpada. Lekarskie zalecenia były jasne i zmusiły gwiazdę do akceptacji ograniczeń ze strony organizmu.

Jestem w sytuacji, gdzie nie mogę podjąć decyzji. Zdrowotnie nie mogę podjąć się naturalnego, co jest dla mnie też przykre.

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Bezpieczeństwo jej i malucha miało nadrzędne znaczenie. Obecnie dumna mama celebruje przyjście na świat córki i nową rodzinę. Serdecznie jej tego gratulujemy!

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