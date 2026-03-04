Karolina Pajączkowska w nowym hicie TVN. Dziennikarka zamienia studio na dżunglę

Trzeci sezon hitu TVN. Zmiana prowadzącej i nowa lista uczestniczek

Produkcja "Królowa przetrwania" wraca do ramówki z istotną zmianą. Dotychczasowa emisja w TVN7 przyniosła programowi tak dużą widownię, że decydenci postanowili przenieść trzecią serię na główną antenę stacji. Zasady pozostają bezlitosne: uczestniczki podzielone na dwie grupy lądują w środku dżungli. Odcięte od cywilizacji i luksusów muszą zmierzyć się z dziką przyrodą oraz własnymi słabościami.

Poprzednie edycje przyciągały przed ekrany tłumy, głównie dzięki licznym konfliktom i emocjom towarzyszącym rywalizacji. Tym razem również nie powinno wiać nudą. W roli gospodyni show debiutuje Małgorzata Rozenek-Majdan. "Perfekcyjna pani domu" zastąpiła na tym stanowisku Izu Ugonoha, który wcześniej dał się poznać widzom w formacie "Afryka Express".

Lista kandydatek do tytułu królowej jest długa i różnorodna. O zwycięstwo powalczą między innymi: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska czy Maja Rutkowski. W obsadzie znalazły się także: Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak oraz Anna Sowińska. Stawkę uzupełniają Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak i Karolina Pajączkowska.

Karolina Pajączkowska w dżungli. Kim jest była gwiazda TVP?

Obecność Karoliny Pajączkowskiej (34 l.) w kontrowersyjnym reality show może być dla wielu zaskoczeniem. Choć widzowie kojarzą ją głównie z programów informacyjnych, dziennikarka ma za sobą epizod w modelingu. W 2011 roku sięgnęła po tytuł Miss Studentek i Miss Foto, a także pojawiła się w drugiej edycji "Top Model". Ostatecznie jednak postawiła na rozwój w mediach newsowych.

Po ukończeniu studiów Pajączkowska konsekwentnie budowała swoją pozycję w świecie dziennikarstwa. Pierwsze kroki stawiała w redakcji TVN24 BiS, by później przejść do Telewizji Polskiej. Jako twarz TVP sprawdzała się w roli reporterki oraz prezenterki, relacjonując kluczowe wydarzenia społeczno-polityczne.

Zmiany polityczne w mediach publicznych wpłynęły również na jej karierę – pożegnała się z anteną przy Woronicza. Nie zniknęła jednak z przestrzeni medialnej. Obecnie 34-latka realizuje się w projektach komunikacyjnych i szkoli z wystąpień publicznych. Jak podaje źródło, dziennikarka współpracuje z "Super Expressem", gdzie jest gospodynią formatu "Poranny ring".

Uczestniczka "Królowej przetrwania" wielokrotnie udowadniała, że nie brakuje jej odwagi. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, Pajączkowska relacjonowała konflikt bezpośrednio z miejsca zdarzeń. Tematyka militarna jest jej bliska, co potwierdzają liczne materiały o wojsku oraz autorski cykl "Pajączkowska do wojska".

