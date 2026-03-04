Wraca "Must Be The Music". Przypominamy najlepszych uczestników poprzedniej edycji. Pamiętacie, kto wygrał?

Adrian Rybak
2026-03-04 17:53

"Must Be The Music" to jeden z najpopularniejszych programów Polsatu. W tamtym roku powrócił po wielu latach przerwy, a teraz czas na kolejną edycją. Wcześniej warto sobie przypomnieć, kto zdobył serca widzów i jurorów w poprzednim sezonie. Co działo się wiosną 2025? Kto wygrał program?

Kto wygrał poprzednią edycję "Must Be The Music"?

"Must Be The Music" to program, który już zapisał się w historii polskiej telewizji. To tam zaczynały się kariery takich zespołów jak LemON, Enej czy Piękni i młodzi. Wiosną 2025 roku format powrócił do ramówki Polsatu w nowej odsłonie. Jurorami zostali Mioush, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka. Teraz program znów trafi na antenę Polsatu w takim samym składzie. Jurorzy nie ukrywają, że po poprzednim sezonie poprzeczka jest zawieszona wysoko. Przypominamy, że w tamtym roku zwycięzcami "Must Be The Music" zostali Alien x Majtis. Duet wokalisty i rapera skradł serca widzów i jurorów, a ich piosenki "Tajfun", "VIP" i "Tato" stały się viralami w sieci. Ostatnia edycja "Must Be The Music" miała jednak więcej perełek.

Najlepsi uczestnicy "Must Be The Music"

Drugie miejsce w poprzednim sezonie "Must Be The Music" zajęli Kuba i Kuba. To oni odnieśli największy sukces komercyjny spośród wszystkich uczestników poprzedniego sezonu. Ich piosenki podbijają listy przebojów. Świetnie radzi sobie też Dawid Dubajka, który koncertuje u boku Justyny Steczkowskiej. Widzowie Polsatu na pewno pamiętają też takich uczestników jak mała Gracjana Górka, która zachwycała anielskim głosem czy Zosia Karbowiak, która nie była faworytką jury, ale jej muzykę z pozytywnym przekazem trafiła w gusta widzów.

"Must Be The Music" - zwycięzcy poprzednich edycji

  1. Enej
  2. Maciej Czaczyk
  3. LemON
  4. Tomasz Kowalski
  5. Piotr Szumlas i Jakub Zaborski
  6. Shata QS
  7. Sachiel
  8. Besides
  9. Marcin Patrzałek
  10. Conrado Yanez
  11. Olga Garstka
  12. Alien x Majtis
