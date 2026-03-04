Stylizacje na premierze "Królowej przetrwania". Uwagę skradła sukienka z włóczki

Rewia mody na prezentacji "Królowej przetrwania"

Promocja najnowszego sezonu formatu przyciągnęła tłumy uczestniczek, które potraktowały to wydarzenie jak wybieg. Na czerwonym dywanie próżno było szukać klasyki czy skromności, bo panie postanowiły zaszokować zgromadzonych fotoreporterów. Zamiast standardowych sukni wieczorowych królowały modowe eksperymenty i odważne kroje, które zamieniły ściankę w arenę walki o medialną atencję.

Dominika Serowska w nietypowej kreacji z włóczki

Największe poruszenie wywołała bez wątpienia Dominika Serowska, decydując się na strój, który wyglądał na misterną, ręczną robotę. Jej stylizacja, przypominająca obcisłą sukienkę wykonaną z kolorowej włóczki, idealnie opinała ciało i eksponowała sylwetkę celebrytki. Był to wybór tak oryginalny i wyróżniający się na tle konkurencji, że nikt z obecnych nie mógł przejść obok niej obojętnie.

Izabela Macudzińska-Borowiak postawiła na styl glamour

O spojrzenia walczyła również Izabela Macudzińska-Borowiak, która wybrała sprawdzony, opinający ciało fason bandażowy. Jej kreacja była niezwykle dopasowana, co pozwoliło na mocne podkreślenie biustu oraz kobiecych kształtów gwiazdy. Celebrytka postawiła na efektowny i błyszczący styl glamour, udowadniając, że doskonale wie, jak zrobić wokół siebie zamieszanie i przyciągnąć uwagę mediów.

Fagata z drogą torebką i wężowym motywem

Zupełnie inną koncepcję zaprezentowała Fagata, czerpiąc inspirację ze świata dzikich zwierząt. Influencerka założyła strój imitujący skórę węża, który wyróżniał się nie tylko drapieżnym wzorem, ale i niemal teatralnym charakterem. Całość uzupełniła luksusowym dodatkiem, jakim była torebka marki Chanel warta kilkanaście tysięcy złotych, co dodało stylizacji prestiżu.

Maja Rutkowski zaskoczyła błękitną konstrukcją

Na evencie nie zabrakło Mai Rutkowski, która słynie z zamiłowania do przepychu i tym razem również nie zawiodła oczekiwań. Zaprezentowała się w obszernej, niebieskiej kreacji opartej na sztywnym stelażu, co przywodziło na myśl wielką chmurę. Element ten był tak przeskalowany i nietypowy, że natychmiast stał się jednym z najczęściej komentowanych punktów wieczoru, wprawiając wielu w osłupienie.

Zachowawcza Małgorzata Rozenek-Majdan na tle koleżanek

W kontraście do szalonych i pstrokacizny pozostałych pań, wybór Małgorzaty Rozenek-Majdan mógł wydawać się zaskakująco spokojny. Gwiazda postawiła na bezpieczną elegancję i schludny wygląd, co przy tak dużej ekstrawagancji innych uczestniczek wypadło dość blado. Jej strój, choć poprawny, sprawiał wrażenie zdecydowanie mniej spektakularnego i zachowawczego w porównaniu do modowego szaleństwa koleżanek z programu.

