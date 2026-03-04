Robiła klipy dla Iggy'ego Popa, teraz pracuje z Jeremim Sikorskim. To ona odpowiada za jego show na preselekcje!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-04 16:10

Jeremi Sikorski, po latach przerwy triumfalnie powracający na radiowe listy przebojów singlem "Wracam", nie zwalnia tempa. Artysta postanowił spróbować swoich sił w preselekcjach do Eurowizji z utworem "Cienie przeszłości" i jak się okazuje, dołożył wszelkich starań, aby jego występ był niezapomnianym widowiskiem. Do pracy nad show zaprosił artystkę, która tworzyła dla Iggy'ego Popa.

Jeremi Sikorski to jeden z artystów, którzy powalczą o możliwość reprezentowania naszego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Piosenkarz, który w przeszłości tworzył hity dla takich gwiazd jak Justyna Steczkowska, Roksana Węgiel czy Julia Wieniawa, zgłosił do eliminacji utwór "Cienie przeszłości". Kluczowym elementem jego eurowizyjnej strategii jest oprawa wizualna, którą powierzył w ręce Marty Kacprzak. Artystka ma bogate doświadczenie w tworzeniu wizualizacji i grafik do dużych produkcji. Pracowała nie tylko przy głośnych serialach, tj. "Heweliusz" czy programach telewizyjnych, m.in. "Niezwykłe Stany Prokopa". To jednak nie wszystko! Marta Kacprzak może pochwalić się współpracą z zagraniczym artystą. Mowa o Iggym Popie - legendzie muzyki, uznawanego za ojca chrzestnego punku!

Jeremi Sikorski w preselekcjach do Eurowizji. Tak wspomina pracę ze Steczkowską

Sikorski na preselekcjach do Eurowizji 2026

Jeremi Sikorski, pytany o szczegóły swojego występu, zdradził jedynie, że na scenie pojawi się jego... alter ego. Co to oznacza? Tego dowiemy się już wkrótce, a dokładnie 7 marca. Właśnie tego dnia Telewizja Polska wyemituje koncert, podczas którego widzowie zobaczą nagrane już występy artystów ubiegających się o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji. Wyniki poznamy dzień później w programie "Pytanie na śniadanie". Jedno jest pewne - dzięki połączeniu chwytliwej piosenki i wizualnego geniuszu Marty Kacprzak, Jeremi Sikorski ma realną szansę na sukces w krajowych eliminacjach. W końcu tam równie ważne, co sama piosenka, jest właśnie telewizyjne, przyjemne dla oka i porywające od pierwszych sekund show.

Jeremi Sikorski o piosence na Eurowizję
