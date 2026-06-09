Karolina Gilon idzie w ślady znanych znajomych. Planuje zakup nieruchomości w Hiszpanii

Karolina Gilon marzy o własnym lokum w Hiszpanii

Inwestowanie w nieruchomości stało się niezwykle popularne wśród przedstawicieli polskiego show-biznesu. Wielu z nich decyduje się na zakup domów lub apartamentów poza granicami kraju. Szczególnie chętnie wybieranym kierunkiem jest Hiszpania, gdzie swoje oazy spokoju znalazło już liczne grono znanych osób.

W gronie posiadaczy zagranicznych nieruchomości znajduje się między innymi Piotr Gąsowski, który regularnie spędza czas w Maladze. Jego śladem poszli Maciej Dowbor z Joanną Koroniewską, a także Barbara Kurdej-Szatan z mężem. Do hiszpańskiego grona dołączyła również Agata Młynarska. Warto wspomnieć też o Borysie Szycu i Justynie Nagłowskiej, którzy inwestują w remont okazałej hiszpańskiej willi.

Teraz do tego elitarnego grona planuje dołączyć Karolina Gilon. Była gospodyni programu „Love Island: Wyspa miłości” doskonale poznała urok Hiszpanii podczas realizacji nagrań do randkowego show. Spędzała tam wiele miesięcy i jak sama przyznała, zapałała ogromną sympatią do tamtejszej kultury i mieszkańców.

Wraz ze swoim partnerem Mateuszem poważnie rozważają zakup apartamentu na Półwyspie Iberyjskim. Otrzymali już wstępną zgodę od hiszpańskiego banku na sfinansowanie transakcji, co okazało się bardziej opłacalne niż kredyt w Polsce. W procesie zakupu korzystają ze wsparcia polskich doradców działających na miejscu.

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Gilon odpowiada na pytania o przeprowadzkę

Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, celebrytka podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi inwestycji. Fani dopytywali o koszty zakupu, które według niej zaczynają się od 250 tysięcy złotych, a kończą na wielomilionowych kwotach. Pojawiło się także pytanie o ewentualną stałą przeprowadzkę. Na ten moment Gilon traktuje hiszpański dom jako miejsce wypoczynkowe.

Nie, na razie absolutnie nie mamy tego w planach, żeby tam mieszkać na co dzień. Będziemy tam po prostu latać zimą, jesienią, żeby sobie tak wakacjować trochę. Będziemy tam spędzać rzeczywiście częściej czas, latać tam, próbować nowych rzeczy itd. Bo kochamy to miejsce, ale nie w kontekście wyprowadzki, że po prostu przenosimy się tam na stałe - mówiła.

Mimo to, gwiazda nie wyklucza, że z czasem ich plany ulegną zmianie, a pobyty w Hiszpanii staną się jeszcze częstsze.

Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Różnie może być, może tak się zakochamy, że będziemy chcieli być tam częściej, ale na razie tego w planach nie mamy. Także zostajemy w Polsce, ale na pewno lato w Polsce kocham, więc nigdzie się nie wybieramy - dodała.

Warto przypomnieć, że Karolina Gilon całkiem niedawno z dumą prezentowała swoje warszawskie mieszkanie. W relacjach w mediach społecznościowych podkreślała, że nowe lokum to dla niej coś więcej niż tylko przestrzeń do życia – to spełnienie marzeń i rozpoczęcie nowego etapu. Apartament zachwyca nowoczesnym wystrojem i widać, że nie oszczędzano na jego wykończeniu.

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