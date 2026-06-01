Borys Szyc i Justyna Nagłowska kupili luksusową willę w Hiszpanii. Trwa generalny remont

Piotr Gąsowski oraz rodzina Dowborów posiadają nieruchomości w Hiszpanii

Popularny 47-letni aktor Borys Szyc wraz ze swoją 45-letnią żoną Justyną Nagłowską poszli w ślady innych rozpoznawalnych postaci z branży rozrywkowej i ulokowali fundusze w zagranicznej posiadłości. Ich wybór padł na niezwykle modną obecnie Hiszpanię. Swoją bezpieczną przystań stworzył tam już wcześniej 62-letni Piotr Gąsowski. Nieruchomość tego prezentera usytuowana w pobliżu Malagi służy mu przede wszystkim do relaksu w gronie najbliższych znajomych oraz członków rodziny.

Wiele wskazuje na to, że sugestie wspomnianego gwiazdora stacji Polsat skłoniły 47-letniego Macieja Dowbora oraz 48-letnią Joannę Koroniewską do zakupu własnego gniazdka w tamtym regionie. Podobną decyzję podjęła 67-letnia Katarzyna Dowbor. Doświadczona prezenterka telewizyjna nabyła niewielki budynek w bliskim sąsiedztwie syna. Znana dziennikarka nie może jednak od razu z niego korzystać, ponieważ wnętrza wymagają przeprowadzenia kompleksowych i bardzo czasochłonnych prac remontowych.

Borys Szyc i Justyna Nagłowska kupili willę w Marbelli. Trwa wielka przebudowa

Podobne wyzwania budowlane na Półwyspie Iberyjskim ma obecnie na głowie 46-letnia aktorka Małgorzata Socha. Z kolei Borys Szyc oraz Justyna Nagłowska również uzbroili się w cierpliwość przed oficjalną przeprowadzką. Posiadłość gwiazdorskiej pary przypomina aktualnie gigantyczny plac budowy. Z dawnej konstrukcji ocalały właściwie wyłącznie mury nośne, natomiast cała reszta przestrzeni zostanie dogłębnie zmodernizowana.

Realizację całego przedsięwzięcia powierzono profesjonalnej agencji funkcjonującej na terenie Marbelli. Projektanci z tego biura opublikowali na swoim instagramowym profilu cyfrowe projekty przyszłej kuchni słynnego małżeństwa. Udostępnione w sieci materiały wideo udowadniają rozmach inwestycji. W przeciwieństwie do 34-letniej Margaret czy 61-letniej Agaty Młynarskiej aktor i jego żona kupili gigantyczną willę budzącą podziw nawet w fazie najcięższych robót budowlanych.

Gotowy obiekt zapowiada się niezwykle zjawiskowo. Agentka nadzorująca projekt poinformowała, że aktorowi i jego żonie zależało na stworzeniu tętniącej życiem kuchni. Architekci postawili na klasyczny styl andaluzyjski. Opublikowane grafiki ukazują dużą drewnianą wyspę w samym centrum pomieszczenia. Z naturalnego drewna powstaną również poszczególne meble doskonale współgrające z szałwiowymi frontami szafek. Całość zwieńczy dość zaskakujący akcent dekoracyjny w postaci sufitowej tapety.

