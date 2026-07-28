Nowa kolekcja Pepco inspirowana hitowym serialem HBO to prawdziwa petarda! Stylowe akcesoria do domu kupisz dosłownie za grosze

Pepco, znane z szerokiego asortymentu i atrakcyjnych cen, wprowadziło nową kolekcję produktów do domu.

Kolekcja ta jest inspirowana popularnym serialem HBO i wyróżnia się eleganckimi dodatkami w wakacyjnym klimacie.

Oferuje modne wzornictwo z tropikalnymi motywami i roślinnymi wzorami, dostępne w bardzo przystępnych cenach, np. kubki, pościel czy lampki.

Pepco to sklep, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W jednym miejscu można znaleźć artykuły do domu, dekoracje, tekstylia, akcesoria kuchenne, zabawki, produkty dla dzieci, odzież oraz dodatki, dzięki czemu zakupy są szybkie i wygodne. To właśnie połączenie różnorodnego asortymentu z przystępnymi cenami sprawia, że wiele osób regularnie odwiedza sklepy Pepco. Dużą popularnością cieszą się także sezonowe kolekcje, które pozwalają odświeżyć wnętrza bez konieczności wydawania dużych kwot. Klienci chętnie sięgają po modne dekoracje, praktyczne organizery, pościele, ręczniki czy akcesoria do salonu i sypialni. Oferta jest systematycznie odświeżana, dlatego podczas każdej wizyty można znaleźć nowe produkty odpowiadające obowiązującym trendom.

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Ta kolekcja z Pepco to prawdziwy hit. Miłośnicy serialu "Biały Lotos" będą zachwyceni

Obecnie szczególną uwagę przyciąga wyjątkowa kolekcja inspirowana hitowym serialem HBO "Biały Lotos". To propozycja dla osób, które lubią otaczać się przedmiotami nawiązującymi do wakacyjnego klimatu i eleganckiego stylu znanego z popularnej produkcji. W kolekcji dominują jasne kolory, tropikalne motywy, roślinne wzory.

Produkty z tej serii doskonale wpisują się w letnie aranżacje wnętrz. Można dzięki nim w prosty sposób odmienić wygląd salonu, sypialni czy kuchni, wprowadzając do domu atmosferę relaksu i wakacyjnego odpoczynku. To także ciekawy pomysł dla osób, które śledzą najnowsze trendy i chcą urządzić swoje mieszkanie w modnym stylu, jednocześnie nie wydając na to fortuny.

Pepco po raz kolejny udowadnia, że modne wzornictwo i atrakcyjne ceny mogą iść w parze. Kubek z motywem kwiatu lotosu kupicie już za 20 złotych, natomiast filiżankę ze spodkiem za 25 zł. Mata stołowa w kształcie kwiatu białego kosztuje jedynie 12 zł, a bieżnik z motywem białego lotosu 20 zł. Jeśli myśleliście o zmianie wystroju salonu czy sypialni, w Pepco dostaniecie także efektowną lampkę LED w kształcie białego lotosu za 55 zł, dwie poduszki dekoracyjne o różnych motywach za 25 i 35 złotych, czy zestaw firan z haftem kwiatu białego lotosu za 60 zł. Można również zaopatrzyć się w 3-częsciowy komplet pościeli z motywem kwiatu lotosu w cenie 90 zł.

Nowa kolekcja Pepco to doskonała okazja do zakupu modnych dodatków w niezwykle przystępnych cenach.

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