Kamila Urzędowska na premierze "Lalki" w zaskakującym wdzianku. Wyglądała jak laleczka! A inne gwiazdy? Było ich mnóstwo

Premiera kinowej "Lalki". Tłum gwiazd na czerwonym dywanie

Miłośnicy twórczości Bolesława Prusa wreszcie się doczekali. Chwilę po netfliksowej premierze serialu przyszedł czas na wielki debiut kinowej adaptacji tej kultowej lektury. Projekcja dzieła Macieja Kawalskiego miała miejsce 28 września w murach warszawskiego Teatru Wielkiego. Na miejscu pojawiła się śmietanka polskiego show-biznesu, a sam wystrój perfekcyjnie oddawał klimat XIX wieku. Zresztą niektóre stylizacje gwiazd też się w niego wpisywały.

Uroczystość przyciągnęła główną obsadę filmu. Przed obiektywami błyszczeli m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Agata Kulesza oraz Andrzej Seweryn. Chętnie fotografowano również Borysa Szyca, Marię Dębską, Maję Ostaszewską, Karolinę Gruszkę, Andrzeja Chyrę i Cezarego Żaka. Swą obecnością zaszczycił także Mateusz Damięcki. Rozpoznawalnych osobistości zjawiło się zresztą o wiele więcej!

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Kamila Urzędowska skradła uwagę fotoreporterów na premierze "Lalki"

Największą gwiazdą wieczoru okazała się ekranowa Izabela Łęcka, w którą wcieliła się Kamila Urzędowska. Artystka zaprezentowała się w dziele Roberta Czerwika. Awangardowy, sceniczny krój stroju natychmiast rzucał się w oczy i zdecydowanie odstawał od tradycyjnych ubiorów innych gości. Jak zdradził sam twórca, ubiór uszyto z tkanin pochodzących z upcyklingu. Dół kreacji imitował historyczne drapowania, choć w znacznie krótszej wersji, a górę stanowił surowy, ciemniejszy gorset. Stylizację domykały wiązane, wysokie kozaki.

Zjawiskową, jasną suknię w dawnym stylu zaprezentowała Maria Dębska, podczas gdy Maja Ostaszewska i Małgorzata Rozenek wybrały współczesne kroje. Weronika Rosati brylowała w kwiecistym wdzianku, a Karolina Gruszka postawiła na rzucający się w oczy róż. Z kolei Martyna Wojciechowska założyła czarny, niezwykle ascetyczny w formie garnitur. Mimo skromnego stroju jej promienny uśmiech oraz młodzieńcza energia i tak skutecznie przykuwały uwagę.

Męska część gości także zadała szyku. Marek Kondrat, zaliczający wielki powrót do kina, zaprezentował się w czarnym smokingu z jasną koszulą oraz muchą. Towarzyszył mu Marcin Dorociński, który również postawił na wieczorową elegancję. Świetnie wyglądał też Mateusz Damięcki. Aktor założył trzyczęściowy, granatowy garnitur, do którego dobrał muszkę, jasną poszetkę oraz połyskujące sztyblety.

Uwagę skupiały słynne duety. Marek Kondrat zjawił się z żoną Antoniną Turnau, a Grzegorz Turnau fotografował się z córką... dokładnie tą samą Antoniną. Na pokazie brylował też Dawid Ogrodnik, który zabrał ze sobą małżonkę Paulinę Bernatek-Ogrodnik.

Film "Lalka" zawita do kin 30 września.

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Zobacz więcej zdjęć. Kamila Urzędowska niczym laleczka na premierze "Lalki". Mnóstwo gwiazd!

Filmowa "Lalka" mogła być serialem? Producent ujawnia zaskakujące kulisy.

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