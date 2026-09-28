Zaskakujące decyzje Jana Urbana przed meczem ze Szwecją. Znamy skład Biało-Czerwonych

Nowe twarze w jedenastce Polaków na mecz ze Szwecją

Dostępu do bramki będzie chronił ponownie Marcin Bułka. Linię obrony utworzą Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Matty Cash oraz powracający do podstawowego składu Przemysław Wiśniewski. Za kreowanie akcji w centrum boiska będą odpowiedzialni Wiktor Nowak i Piotr Zieliński, a tuż przed nimi zaprezentują się Sebastian Szymański oraz Nicola Zalewski. Na pozycji napastnika zobaczymy Mateusza Żukowskiego.

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Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, Robert Lewandowski rozpocznie ten mecz jako rezerwowy. Decyzja ta wynika z jego niezbyt przekonującego występu w piątkowym starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Taktyczna wolta Jana Urbana przed Szwecją

Biało-Czerwoni zagrają w systemie z trójką środkowych obrońców. Jakub Kiwior powróci na swoją naturalną pozycję, tworząc defensywny mur wspólnie z Janem Bednarkiem i Przemysławem Wiśniewskim. Role wahadłowych powierzono Tymoteuszowi Puchaczowi z lewej strony i Matty'emu Cashowi z prawej.

Szansę występu od początku spotkania dostał Wiktor Nowak, który w poprzednim meczu wszedł z ławki i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Prawdziwą sensacją jest jednak postawienie na Mateusza Żukowskiego w ataku. Dobra dyspozycja strzelecka tego zawodnika w barwach Magdeburga ma być antidotum na bolączki polskiej ofensywy.

Nadchodzące starcie jest niezwykle istotne w kontekście sytuacji w grupie B. Reprezentacja Szwecji znajduje się na fali wznoszącej po triumfie nad Rumunią i przewodzi w tabeli. Z kolei Polska ma na swoim koncie tylko jedno oczko, które wywalczyła remisując bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.

Oficjalny skład reprezentacji Polski:

Marcin Bułka – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz – Sebastian Szymański, Nicola Zalewski – Mateusz Żukowski.

Gdzie i o której oglądać starcie Szwecja – Polska?

Pierwszy gwizdek na Strawberry Arena zabrzmi o 20:45. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z tego wydarzenia przeprowadzą stacje TVP 1 oraz TVP Sport.