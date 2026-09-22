"Lalka" bije rekordy popularności. Polski serial w ścisłej czołówce na Netfliksie

Historyczny sukces polskiego serialu w USA i Wielkiej Brytanii

Od momentu debiutu na Netfliksie nowa "Lalka" błyskawicznie zyskuje uznanie zagranicznej publiczności. Z najświeższych statystyk wynika, że rodzima produkcja wskoczyła do zestawienia 10 najpopularniejszych seriali w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, plasując się w obu tych krajach na 10. pozycji. To ogromne osiągnięcie, zważywszy na fakt, że amerykański i brytyjski rynek VOD uchodzą za wyjątkowo trudne do zdobycia i pełne mocnej konkurencji.

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Nie tylko Polska ogląda "Lalkę". Globalny zasięg polskiej superprodukcji

Na tym jednak dobre wiadomości się nie kończą, bo polski serial święci triumfy pod niemal każdą szerokością geograficzną. Ekranizacja inspirowana prozą Bolesława Prusa trafiła do czołowej dziesiątki hitów Netfliksa w kilkudziesięciu państwach na całym świecie. Produkcję chętnie oglądają widzowie z Niemiec, Francji, Kanady, a także z Ameryki Południowej – w tym z Brazylii, Argentyny i Chile. Serial cieszy się również sporym wzięciem u naszych wschodnich sąsiadów, a także na Litwie i Łotwie.

Na krajowym podwórku "Lalka" nie ma sobie równych, zajmując pierwsze miejsce w rankingu seriali. Tytuł ten to zdecydowanie jeden z największych jesiennych przebojów, a grono jego fanów z każdym dniem się powiększa.

Widzowie odkrywają nową wersję klasyki literatury. Zrozumiała historia Wokulskiego

Sukces nowej odsłony klasycznej powieści leży w świeżym spojrzeniu twórców. Choć "Lalka" pozostaje wierna historycznym realiom i zachwyca kostiumami, to sama historia została podana we współczesnej, przystępnej formie. Taki zabieg pozwolił dotrzeć do zagranicznych widzów, dla których twórczość Bolesława Prusa była dotąd całkowicie obca.

Zagraniczna widownia po raz pierwszy śledzi losy Stanisława Wokulskiego, jego nieszczęśliwą miłość do arystokratki Izabeli Łęckiej i obserwuje wnikliwy portret XIX-wiecznego społeczeństwa. Okazuje się, że poruszane w serialu problemy – pogoń za sukcesem, klasowe uprzedzenia czy skomplikowane relacje uczuciowe – to motywy uniwersalne, które trafiają do odbiorców bez względu na granice.

Wszystko wskazuje na to, że "Lalka" to jedna z najważniejszych polskich premier serialowych 2026 roku, a jej międzynarodowa ekspansja nabiera coraz większego tempa.

LALKA NETFLIXA TO DZIWADŁO. MENTZEN CIĄGLE MÓWI COŚ INNEGO | Poranny Ring