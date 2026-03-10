Sebastian Fabijański zaskoczy widzów Polsatu? Ma nietypowy plan na "Taniec z Gwiazdami"

Czy Sebastian Fabijański połączy muzykę z tańcem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Sebastian Fabijański od dłuższego czasu udowadnia, że chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Aktor, którego znamy z wielu ról filmowych i telewizyjnych, coraz śmielej radzi sobie na rynku muzycznym jako autor tekstów i raper. Nic więc dziwnego, że przy okazji jego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" pojawiły się spekulacje, czy zdecyduje się na zaprezentowanie układu choreograficznego do własnego utworu.

Bezpośrednią inspiracją do takich rozważań stał się występ Kamila Nożyńskiego, który na telewizyjnym parkiecie zatańczył do numeru stworzonego specjalnie dla jego partnerki. Pytanie, czy Fabijański zdecyduje się na podobny krok, pozostaje otwarte.

Zobacz też: Fabijański szuka żony w "Tańcu z Gwiazdami"? "Wolę, żeby ktoś mi wykrzyczał, mówiąc - kocham cię"

Fabijański o występie do własnej piosenki w "Tańcu z Gwiazdami"

Aktor w rozmowie z reporterką "Super Expressu" zdradził, że wizja tańca do własnej muzyki bardzo mu odpowiada. Co więcej, otwarcie przyznaje, że takie połączenie obu jego pasji mogłoby być niezwykle emocjonującym przeżyciem na parkiecie.

Artysta zaznaczył, że jego teksty są mocno zakorzenione w osobistych doświadczeniach i refleksjach. To sprawia, że wyrażenie tych samych emocji poprzez taniec mogłoby dać niesamowity efekt i stworzyć unikalną historię dla widzów.

Fabijański bierze również pod uwagę napisanie zupełnie nowego kawałka, dedykowanego specjalnie jego partnerce z programu, Julii Suryś. Podkreślił, że byłoby to dla niego fascynujące wyzwanie na płaszczyźnie artystycznej.

Zobacz też: Iskrzy między Fabijańskim a Suryś?! Aktor przerywa milczenie

"W obu przypadkach byłoby pięknie. Ja najczęściej pisze niesiony, pisze teksty niesiony jakimiś emocjami i jeżeli by przyszło mi zatańczyć do swojego utworu, to tym bardziej wydaje mi się, te emocje by zadziałały, ponieważ wróciłoby to wszystko, o czym myślałem i toczyłem w trakcie, kiedy pisałem. Dla Julii oczywiście też bardzo chętnie napisze jakiś utwór. Ale nie wiem, czy to się wydarzy. Muszę się zastanowić, bo nie wiem" - powiedział "Super Expressowi" Sebastian Fabijański.

32

Sonda Fabijański z brodą czy bez? z brodą bez brody