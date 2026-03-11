Szymon Wydra zaczynał w programie "Idol", teraz kończy 50 lat. Pamiętacie jego hity?

Szymon Wydra zapadł w pamięć szerokiej publiczności dzięki swojemu udziałowi w pierwszej edycji popularnego programu "Idol" w 2002 roku. Chociaż nie wygrał, jego talent i osobowość sprawiły, że szybko zyskał rzeszę fanów. Mocny głos, rockowy pazur i szczerość na scenie – to cechy, które wyróżniały go na tle innych uczestników. Program był dla niego trampoliną do dalszej kariery muzycznej. Dziś wycofał się nieco z show biznesu, ale nie rezygnuje ze swoich pasji.

Szymon Wydra założył zespół Carpe Diem. Popularność przyniósł mu "Idol"

W finale pierwszej edycji "Idola" Szymon Wydra zdobył 28% głosów widzów i zajął trzecie miejsce. Artysta nie spoczął na laurach. Postanowił wykorzystać zdobytą przez telewizyjne show popularność i rozwinął karierę z założonym przez siebie dekadę wcześniej zespołem Carpe Diem. Po "Idolu" ukazał się pierwszy album grupy, "Teraz wiem", który promował tytułowy singiel. Na przełomie 2005 i 2006 roku drugi krążek Szymona Wydry z Carpe Diem - "Bezczas", osiągnął jeszcze większy sukces i pokrył się platyną. To właśnie tam znalazł się hit "Życie jak poemat". Ostatnia, szósta płyta ukazała się w 2019 roku.

Artysta zniknął z show biznesu. Co dziś robi?

Aktualnie Szymon Wydra rzadko bywa na salonach. Choć nadal aktywnie zajmuje się muzyką, to również poświęca się innym pasjom. Prowadzi własną audycję w lokalnej rozgłośni, jak i kształci nowe pokolenia wokalistów pod kątem emisji głosu. Warto dodać, że zmienił nieco swój wizerunek i nie nosi już długich włosów. Prywatnie - wychowuje dwójkę dzieci. 11 marca 2026 roku skończył 50 lat.

Szymon Wydra i Carpe Diem - największe hity

"Bezczas"

"Całe życie grasz"

"Dlaczego ja"

"Do nieba nie chodzę"

"Płyń"

"Warto wierzyć"

"Życie jak poemat"

