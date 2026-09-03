Kaja Paschalska w "nagiej" kreacji na ramówce TVP. Musiała uważać!

Kaja Paschalska przyciągała spojrzenia na ramówce TVP

Kaja Paschalska niezmiennie wzbudza zainteresowanie swoimi kreacjami na czerwonym dywanie. Podczas prezentacji jesiennej oferty programowej TVP na 2026 rok aktorka, znana widzom z serialu "Klan", znów znalazła się w świetle reflektorów. Jej odważna, czarna, koronkowa sukienka z efektem "naked dress" na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie niezwykle śmiałej. Jednak po bliższym przyjrzeniu się można było zauważyć, że gwiazda zachowała umiar. Sukienka jedynie sugerowała nagość, a w rzeczywistości pod spodem znajdowała się bielizna w jasnobeżowym kolorze, imitująca odcień skóry.

Stylizacja 40-letniej Paschalskiej zdecydowanie wyróżniała się na tle innych kreacji gwiazd biorących udział w wydarzeniu.

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QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie

Kaja Paschalska zaryzykowała

Aktorka zdecydowała się na czerń, ale w niebanalnym i nieszablonowym wydaniu. Mimo że ten kolor zazwyczaj kojarzy się z elegancją i prostotą, jej kreacja oferowała znacznie więcej. Koronkowa sukienka o asymetrycznym kroju, dzięki strategicznie rozmieszczonym zdobieniom, zyskała wieczorowy i zmysłowy charakter. Kreacja zręcznie balansowała na granicy, nie odsłaniając zbyt wiele, ale jednocześnie nie ukrywając wszystkiego.

Pod delikatną koronką ukryta była jasna bielizna, idealnie współgrająca z kolorem skóry aktorki. Nie rzucała się w oczy, lecz stanowiła bazę dla koronki, potęgując efekt nagości. Niemniej jednak, gwiazda musiała uważać na swój dekolt!

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Piękna 40-letnia

Dla wielu widzów Kaja Paschalska wciąż pozostaje w pamięci jako nastoletnia Ola Lubicz z początków "Klanu", jednak to już przeszłość. Aktorka, która dołączyła do obsady popularnej telenoweli TVP mając zaledwie 11 lat, skończyła niedawno 40 lat.

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