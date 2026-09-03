Nie żyje gwiazda produkcji Disneya. Miała zaledwie 33 lata

Odejście niespełna 33-letniej Carli Jeffery stanowi potężny cios zarówno dla jej rodziny, jak i środowiska filmowego. Widzowie również nie kryją smutku. Artystka stawiała swoje pierwsze kroki w show-biznesie będąc jeszcze nastolatką. Z czasem zaczęła regularnie pojawiać się w znanych formatach telewizyjnych, a także w projektach dedykowanych młodszemu gronu odbiorców.

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Menedżerka żegna Carlę Jeffery. Wzruszające słowa o zmarłej aktorce

Tragiczną wiadomość przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Carla Alexander, która od lat reprezentowała interesy zmarłej. Z zamieszczonego wpisu dowiadujemy się, że kobiety współpracowały ze sobą od blisko dwóch dekad, co pozwoliło menedżerce śledzić z bliska rozwój tej utalentowanej artystki.

Przez 20 lat mieliśmy przywilej obserwowania, jak Carla zmienia się w piękną, pełną życia i niezwykle utalentowaną kobietę, której uśmiech potrafił rozjaśnić każde pomieszczenie. Czytaj także: Tim Curry nie żyje. Gwiazdy żegnają legendarnego brytyjskiego aktora z „Rocky Horror” i „Kevina”

W kolejnych zdaniach oświadczenia przedstawicielka aktorki zaznaczyła, że ich więź była czymś znacznie więcej niż tylko czysto biznesowym układem.

Carla była więcej niż klientką. Była dla nas jak rodzina. Nasze serca są w tym trudnym czasie z bliskimi Carli.

Do tej pory nie ujawniono opinii publicznej, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci 33-letniej kobiety.

Carla Jeffery zyskała sławę dzięki Disneyowi i znanym serialom

Kariera ekranowa Carli Jeffery wystartowała bardzo wcześnie. Zdolna nastolatka gościła w takich produkcjach jak „iCarly” czy „Magia kłamstwa”. Zagrała także w dziesięciu epizodach uwielbianego „Pohamuj entuzjazm”, by później dołączyć do ekipy seriali „Scream Queens” oraz „American Vandal”.

Przełomem w jej dorobku okazała się rola cheerleaderki Bree w musicalu „Zombi”, zrealizowanym w 2018 roku. Sympatia widzów sprawiła, że Jeffery powtórzyła swoją kreację w kontynuacjach z 2022 i 2024 roku. W 2024 roku użyczyła również głosu w animowanej wersji tego cyklu.

Jej filmografię zamyka udział w formacie internetowym „Asanté”, wyprodukowanym w 2025 roku, gdzie pojawiła się w roli gościnnej.