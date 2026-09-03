US Open. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy. Z kim zagra Polka?

Kto będzie kolejną rywalką Świątek

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 25. Czeszka Marie Bouzkova, albo Brytyjka Harriet Dart. Zwycięstwo w drugiej rundzie zapewnia Polce dalszą grę w prestiżowym turnieju w Nowym Jorku.

25-latka jest jedyną reprezentantką Polski, która wciąż uczestniczy w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette pożegnały się z zawodami już w pierwszej rundzie amerykańskiego turnieju.

Wynik meczu Igi Świątek

Rozstawiona z ósmym numerem Polka nie dała szans Nadii Podoroskiej. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:2 dla Igi Świątek.

Wynik spotkania to potwierdzenie dobrej dyspozycji polskiej zawodniczki na kortach twardych Flushing Meadows. Świątek pozostaje jedyną nadzieją na sukces w turnieju singla kobiet.