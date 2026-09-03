US Open. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy. Z kim zagra Polka?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-03 18:48

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podoroską 6:3, 6:2.

Ręce osoby uderzającej rakietą w piłkę tenisową na korcie. O awansie Igi Świątek na US Open przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce tenisisty odbijającego piłkę rakietą na korcie podczas gry.

Kto będzie kolejną rywalką Świątek

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 25. Czeszka Marie Bouzkova, albo Brytyjka Harriet Dart. Zwycięstwo w drugiej rundzie zapewnia Polce dalszą grę w prestiżowym turnieju w Nowym Jorku.

25-latka jest jedyną reprezentantką Polski, która wciąż uczestniczy w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette pożegnały się z zawodami już w pierwszej rundzie amerykańskiego turnieju.

Wynik meczu Igi Świątek

Rozstawiona z ósmym numerem Polka nie dała szans Nadii Podoroskiej. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:2 dla Igi Świątek.

Wynik spotkania to potwierdzenie dobrej dyspozycji polskiej zawodniczki na kortach twardych Flushing Meadows. Świątek pozostaje jedyną nadzieją na sukces w turnieju singla kobiet.

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