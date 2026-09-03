Narkotyki w Gdańsku. Poszukiwany 27-latek miał w domu i aucie blisko 7 kg substancji

Zatrzymanie poszukiwanego mieszkańca Gdańska na Jasieniu

Funkcjonariusze operacyjni udali się pod wytypowany adres 31 sierpnia 2026 roku po uzyskaniu informacji o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego. W jednym z garaży na terenie gdańskiej dzielnicy Jasień policjanci zauważyli 27-letniego obywatela Polski siedzącego w samochodzie. Mężczyzna miał do odbycia kilka wyroków, w tym kary 10 miesięcy oraz 1 roku pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Dodatkowo 27-latek był poszukiwany listem gończym za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, za co ma odbyć karę 90 dni więzienia, a także za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, za który orzeczono wobec niego karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Blisko 7 kg narkotyków w samochodzie i lodówce

Podczas rozmowy z mężczyzną policjanci poczuli charakterystyczny zapach wydobywający się z wnętrza pojazdu, co skłoniło ich do szczegółowej kontroli. W trakcie przeszukania samochodu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli narkotyki w ilości około 2 kg. Kolejne środki odurzające i psychotropowe mundurowi ujawnili w mieszkaniu 27-latka, gdzie były one ukryte w lodówce oraz zamrażarce. Łącznie w obu lokalizacjach policjanci zabezpieczyli blisko 7 kg substancji zabronionych. Wśród nich znajdowało się 28360 pojedynczych porcji klefedronu, 2170 porcji ziela konopi, a także mniejsze ilości kokainy oraz MDMA.

Zarzuty dla 27-latka i tymczasowy areszt

Zatrzymany gdańszczanin został przewieziony do jednostki Policji, gdzie mundurowi wykonali z jego udziałem niezbędne czynności oraz sporządzili dokumentację służbową. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście przedstawił mu zarzuty posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 1 miesiąca. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat więzienia, jednak ze względu na działanie w warunkach recydywy sąd może wymierzyć karę zwiększoną o połowę. Za wprowadzanie substancji do obrotu 27-latkowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl