Tłum gwiazd na jesiennej ramówce Telewizji Polskiej. Popisały się strojami? Sami oceńcie!

Zmiany w TVP. Edyta Bartosiewicz w "The Voice of Poland" i nowa "Rodzinka.pl"

Władze stacji TVP przygotowały na nadchodzące miesiące mnóstwo niespodzianek dla swoich widzów. 12 września zadebiutuje 19. sezon komediowej produkcji "Rodzinka.pl", gdzie dorastające dzieci ponownie przysporzą wielu problemów Natalii oraz Ludwikowi. Tego samego dnia na antenę powróci 17. odsłona muzycznego formatu "The Voice of Poland". W nowej edycji do grona oceniających dołączy wokalistka Edyta Bartosiewicz, która zasiądzie w jury obok Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Tomson i Baron. Telewizja Polska wyemituje również zupełnie nowe formaty, w tym programy "Europa da się lubić - nowe pokolenie" oraz medyczną produkcję "SOR".

Prezentacja nowej ramówki to nie tylko zapowiedzi programowe, ale także wielkie święto mody. Zaproszone osobistości tłumnie stawiły się na czerwonym dywanie, aby z dumą prezentować swoje starannie przygotowane kreacje w blaskach fleszy.

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Kto się pojawił? Jacek Borkowski z żoną, Tomasz Stockinger z synem i mnóstwo innych gwiazd

Podczas oficjalnej części wydarzenia obiektywy aparatów natychmiast skierowały się na Jacka Borkowskiego i jego żonę Jolantę. Małżonkowie, którzy mieli za sobą poważny kryzys w związku, nie szczędzili sobie czułości na czerwonym dywanie, a aktor nie odstępował partnerki na krok. Zdecydował się na klasyczny, czarny garnitur, podczas gdy jego wybranka zachwycała w sukni bez ramiączek ozdobionej intrygującymi detalami z piór. Zdecydowanie bardziej zachowawczą kreację wybrała dziennikarka stacji Marta Surnik, zestawiając beżową spódnicę z białą koszulą. Podobną górnę wykorzystała Katarzyna Burzyńska, łącząc go z szarymi szortami wykończonymi ekstrawagancką kokardą. Na czerwoną sukienkę z długim rękawem oraz golfem zdecydowała się z kolei Anna Lewandowska.

Na pamiątkowych fotografiach ze ścianki uwieczniono również Roberta Stockingera w beżowej stylizacji, któremu towarzyszył ojciec Tomasz Stockinger, ubrany na tę okazję w granatowy garnitur. Na uroczystości pojawili się także Mateusz Jarecki oraz Eugenio Ricciardi, obaj postawili na klasyczną czerń. Uwagę przyciągała Justyna Sienawiska dzięki swojemu nietuzinkowemu naszyjnikowi, a także Monika Mariotti w bardzo szykownej, ciemnej kreacji. Swoją obecność zaznaczył również aktor Artur Barciś, który urozmaicił strój krawatem w wyraziste wzory.

Nie można zapomnieć o Danielu Olbrychskim, Dorocie Stalińskiej, Katarzynie Bosackiej, Dorocie Choteckiej, Agacie Załęckiej czy Agnieszce Woźniak-Starak. Czerwony dywan należał jednak do gwiazdy "Klanu". Kaja Paschalska pokazała się bowiem w półprzezroczystej sukience z koronki. Jak oceniacie?

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