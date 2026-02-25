Kaja Paschalska kończy 40 lat. Tak zmieniała się gwiazda "Klanu"

Kaja Paschalska przyszła na świat 25 lutego 1986 roku w Warszawie. Jej kariera rozpoczęła się dość szybko, gdyż już w 1997 roku, w wieku 11 lat dołączyła do obsady "Klanu". Rola Oli Lubicz, dorastającej dziewczyny z problemami i radościami typowymi dla nastolatków, przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność. Rola w "Klanie" stała się dla Kai Paschalskiej trampoliną do dalszej kariery. Wykorzystała swoją popularność, by rozwijać się również w innych dziedzinach. W 2001 roku wydała swój debiutancki album studyjny zatytułowany po prostu "Kaja Paschalska". Płyta promowana singlem "Przyjaciel od zaraz" odniosła sukces komercyjny i umocniła jej pozycję w polskim show-biznesie. Kontynuowała karierę muzyczną, wydając kolejne single i koncertując. W 2003 roku na rynku ukazał się jej drugi, i jak do tej pory ostatni, krążek zatytułowany "Kaja 2". Poza "Klanem" i muzyką, Kaja Paschalska próbowała swoich sił również w innych projektach telewizyjnych i filmowych. Wystąpiła gościnnie w kilku serialach, między innymi w "Świecie według Kiepskich", "Bulionerach" czy "Hotel 52".
Zobacz także: Kaja Paschalska olśniła na ramówce TVP. Aktorka postawiła na króciutką sukienkę
Kaja Paschalska kończy 40 lat. Dla niej czas się zatrzymał
Kaja Paschalska brała udział także w programach rozrywkowych, jak "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Na swoim koncie ma także liczne role dubbingowe. To właśnie ona podkładała głos Iskierce w polskiej wersji disneyowskiej serii "Dzwoneczek". Kaja Paschalska wystąpiła także w kilku przedstawieniach teatralnych, a także dwukrotnie wzięła udział w sesji dla magazynu dla panów "CKM". Artystka, choć od prawie trzydziestu lat jest obecna w polskim show-biznesie, stara się chronić swoją prywatność. Nieczęsto opowiada o swoim życiu osobistym (wiadomo, że jej związek z raperem Tomaszem Lewandowskim, znanym jako VMN zakończył się w 2020 roku, a obecnie ma nowego partnera), a na imprezach branżowych pojawia się sama. Choć od jej debiutu w serialu minęło 29 lat, Kaja Paschalska nadal tryska młodzieńczym wigorem. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak zmieniła się serialowa Ola Lubicz z "Klanu".