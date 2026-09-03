Ekstraklasa. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1:2 u siebie

Górnik Zabrze zdobywa dwa gole w pierwszej połowie

Mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze zakończył się wynikiem 1:2. Goście zdominowali pierwszą połowę spotkania. Już w 6. minucie meczu Janis Antiste otworzył wynik na korzyść Górnika. Kolejne trafienie dla zabrzan dołożył Rafał Janicki w 34. minucie.

Gospodarze starali się odrobić straty w drugiej części gry. Jedyną bramkę dla Rakowa zdobył Mahir Emreli w 79. minucie meczu. Spotkanie sędziował Paweł Raczkowski z Warszawy, a na trybunach zasiadło 5 203 widzów.

Kto zobaczył kartki w meczu Raków – Górnik?

W trakcie meczu sędzia pokazał dwie żółte kartki. W zespole Rakowa ukarany został Fran Tudor, natomiast w drużynie Górnika Paulo Bernardo. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę otrzymał zawodnik gospodarzy. Lamine Diaby-Fadiga musiał opuścić boisko w 90+4. minucie za faul.

W barwach Rakowa Częstochowa wystąpili m.in. Kacper Trelowski, Fran Tudor oraz Bogdan Racovitan. Z kolei w składzie Górnika Zabrze znaleźli się m.in. Philipp Schulze, Rafał Janicki i Erik Janża. Zmiany w obu drużynach nie przyniosły ostatecznie zmiany wyniku.