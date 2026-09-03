Pościg w gminie Węgliniec. 18-latek w Audi uciekał pod wpływem narkotyków

Pościg za kierowcą Audi w gminie Węgliniec

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego komendy powiatowej w Zgorzelcu w trakcie pełnienia służby 3 września 2026 roku postanowili skontrolować osobowe Audi. Mundurowi wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu, używając do tego sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Młody mężczyzna zignorował te sygnały i zaczął uciekać przed patrolem. Policjanci natychmiast podjęli pościg, który zakończył się zatrzymaniem 18-latka na terenie gminy Węgliniec.

Kierowca był pod wpływem metamfetaminy

Podczas czynności prowadzonych na miejscu zatrzymania wyjaśniły się powody, dla których młody mężczyzna próbował uniknąć kontaktu z funkcjonariuszami. Policjanci przeprowadzili badanie testerem narkotykowym, który wykazał w organizmie 18-latka obecność metamfetaminy. Dodatkowo mundurowi ustalili, że tablice rejestracyjne założone w Audi były przypisane do zupełnie innego pojazdu. 18-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Surowe konsekwencje za ucieczkę i narkotyki

Policja przypomina, że za niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej mimo wydania stosownych poleceń grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Identyczna sankcja karna przewidziana jest za używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, którym porusza się kierujący. Funkcjonariusze ostrzegają, że jazda pod wpływem narkotyków w połączeniu z próbą ucieczki stanowi poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 18-latek za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Policja.pl