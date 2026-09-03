Pościg w gminie Węgliniec. 18-latek w Audi uciekał pod wpływem narkotyków

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-03 18:01

Policjanci ze Zgorzelca 3 września 2026 roku zatrzymali po pościgu 18-letniego kierowcę Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mężczyzna próbował uniknąć spotkania z funkcjonariuszami, ignorując wydawane mu sygnały świetlne i dźwiękowe. Szybko okazało się, że kierował pod wpływem metamfetaminy, a jego samochód posiadał tablice rejestracyjne od innego pojazdu.

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Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Pościg za kierowcą Audi w gminie Węgliniec

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego komendy powiatowej w Zgorzelcu w trakcie pełnienia służby 3 września 2026 roku postanowili skontrolować osobowe Audi. Mundurowi wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu, używając do tego sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Młody mężczyzna zignorował te sygnały i zaczął uciekać przed patrolem. Policjanci natychmiast podjęli pościg, który zakończył się zatrzymaniem 18-latka na terenie gminy Węgliniec.

Kierowca był pod wpływem metamfetaminy

Podczas czynności prowadzonych na miejscu zatrzymania wyjaśniły się powody, dla których młody mężczyzna próbował uniknąć kontaktu z funkcjonariuszami. Policjanci przeprowadzili badanie testerem narkotykowym, który wykazał w organizmie 18-latka obecność metamfetaminy. Dodatkowo mundurowi ustalili, że tablice rejestracyjne założone w Audi były przypisane do zupełnie innego pojazdu. 18-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Surowe konsekwencje za ucieczkę i narkotyki

Policja przypomina, że za niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej mimo wydania stosownych poleceń grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Identyczna sankcja karna przewidziana jest za używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, którym porusza się kierujący. Funkcjonariusze ostrzegają, że jazda pod wpływem narkotyków w połączeniu z próbą ucieczki stanowi poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 18-latek za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Policja.pl

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