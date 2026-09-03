Iga Świątek awansuje do 3. rundy US Open. Zobacz wynik meczu z Nadią Podoroską

Iga Świątek pokonuje Nadię Podoroską w Nowym Jorku

Iga Świątek awansowała do 3. rundy US Open. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podoroską 6:3, 6:2 w meczu rozgrywanym w Nowym Jorku.

Spotkanie trwało 71 minut, podczas których Świątek w pełni kontrolowała wydarzenia na korcie. Drobne emocje pojawiły się jedynie w końcówce pierwszego seta, gdy Polka serwowała na zwycięstwo w partii i musiała bronić czterech break pointów, zaczynając gema od stanu 0-40. Ostatecznie jednak obroniła podanie i wykorzystała drugą piłkę setową.

Historia spotkań z Argentynką i dalsze losy w turnieju

Poprzednio Świątek i Podoroska zmierzyły się w półfinale French Open jesienią 2020 roku. Wówczas Polka gładko wygrała, co otworzyło jej drogę do pierwszego wielkoszlemowego tytułu. Od tamtego czasu Świątek zdobyła jeszcze pięć tytułów wielkoszlemowych i przez 125 tygodni zajmowała pozycję liderki rankingu WTA.

Kariera Podoroskiej po French Open w 2020 roku została zdominowana przez kontuzje, w wyniku czego Argentynka zajmuje obecnie 449. miejsce w rankingu WTA, a w US Open wystąpiła dzięki zamrożeniu rankingu. Kolejną rywalką Świątek będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marie Bouzkova lub Brytyjka Harriet Dart. 25-letnia Świątek pozostała jedyną Polką w turnieju singlistek, po tym jak w pierwszej rundzie odpadły Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.