Zniszczenie mienia w pociągach w powiecie kutnowskim. 66-latka rozpyliła drażniącą substancję

Substancja o drażniącym zapachu w pociągach na terenie powiatu kutnowskiego

Do dwóch zdarzeń doszło 25 sierpnia oraz 1 września 2026 roku w pociągach osobowych kursujących przez powiat kutnowski. Jedna z pasażerek w trakcie podróży rozpyliła na siedzenia oraz oparcia wagonu nieznaną substancję, która charakteryzowała się intensywną i drażniącą wonią. Działanie to doprowadziło do uszkodzenia elementów wyposażenia pociągu. W rezultacie skażone składy musiały zostać wyłączone z ruchu pasażerskiego.

Zatrzymanie 66-letniej pasażerki i zarzuty karne

Policjanci podjęli działania mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyrządzone szkody. Funkcjonariusze zatrzymali 66-letnią kobietę, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów uszkodzenia lub zniszczenia cudzej rzeczy. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów podczas przesłuchania. Na wniosek Prokuratury wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Straty oszacowane na 120 000 zł i utrudnienia dla pasażerów

Łączna wartość strat materialnych poniesionych przez kolej została oszacowana na około 120 000 zł. Poza wymiernym kosztem naprawy sytuacja ta wpłynęła na komfort innych podróżnych, ponieważ wyłączenie pociągów z ruchu mogło powodować zakłócenia w kursowaniu składów. Policja przypomina, że dbanie o mienie publiczne jest obowiązkiem każdego obywatela, a celowe niszczenie wspólnej przestrzeni wiąże się z odpowiedzialnością karną. O dalszym losie 66-latki zdecyduje teraz Sąd.

Źródło: Policja.pl