Kaeyra w "Tańcu z gwiazdami". Tak ukrywała swój udział w show! "Nie wiem, czy w ogóle bym dała radę"

Do września zostało jeszcze sporo czasu, jednak machina promocyjna "Tańca z gwiazdami" już ruszyła. Po zaledwie miesiącu z hakiem od zakończenia wiosennej odsłony show produkcja zaczęła odsłaniać karty dotyczące kolejnej. Oficjalnie wiemy już, że do walki o Kryształową Kulę na najsłynniejszym parkiecie tanecznym w Polsce staną Helena Englert i Mandaryna. Zaangażowanie byłej żony Michała Wiśniewskiego wywołało sporo emocji ze względu na fakt, że Marta jest profesjonalną tancerką, posiadającą własne szkoły tańca.

Kaeyra w "Tańcu z gwiazdami"

Mandaryna nie będzie jedyną wokalistką, którą zobaczymy jesienią w "Tańcu z gwiazdami". Jak ustalił "Super Express", propozycję udziału w show przyjęła również polsko-amerykańska piosenkarka Kaeyra, znana z wielkiego hitu "Sour". Uczestniczka "American Idol" od kilku lat konsekwentnie podbija rodzimy rynek muzyczny swoimi tanecznymi hitami. Za kulisami koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zapytaliśmy Karolinę właśnie o "Taniec z gwiazdami". Wschodząca gwiazda muzyki pop była lekko zmieszana.

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Kaeyra o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Zapytana o udział w "Tańcu z gwiazdami" Kaeyra nie chciała nic zdradzić. Wokalistka w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl wyjawiła jednak, że pojawienie się w programie byłoby dla niej spełnieniem marzeń.

Nie wiem. To by było duże marzenie. Nie wiem, czy w ogóle bym dała radę. Kocham tańczyć, zawsze jestem pierwsza na parkiecie na każdej imprezie, ale tak towarzysko... No, nie wiem. Zobaczymy - powiedziała.

Marzenia się po to, żeby je spełniać. Czekamy zatem na debiut Karoliny na popularnym parkiecie.