Justyna Steczkowska weszła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Nagranie trafiło do sieci

Justyna Steczkowska zachwyca formą. Gwiazda ma jedne z najpiękniejszych nóg w Polsce

Miesiąc temu Justyna Steczkowska obchodziła swoje pięćdziesiąte czwarte urodziny. Artystka od dłuższego czasu udowadnia opinii publicznej, że metryka nie ma dla niej żadnego znaczenia, a znakomitej sylwetki mogą jej pozazdrościć znacznie młodsze piosenkarki. Kiedy w 2025 roku wokalistka powróciła na scenę Konkursu Piosenki Eurowizji po trzech dekadach przerwy, międzynarodowa widownia nie mogła uwierzyć w wiek polskiej reprezentantki. Mało kto zdawał sobie wówczas sprawę, że gwiazda skończyła już pięćdziesiąt lat.

Piosenkarka słynie nie tylko z unikalnych warunków wokalnych, ale także z nienagannego wizerunku. Wokalistka zawsze prezentuje się tak, jakby przed chwilą opuściła wybieg dla modelek. Artystka bardzo skrupulatnie przygotowuje swoje stroje, całkowicie rezygnując z dresów czy sportowego obuwia na co dzień. Gwiazda potrafi spacerować w butach na wysokim obcasie nawet po pokrytych śniegiem górskich szlakach.

Jak napisała sama artystka w mediach społecznościowych: „Najwięcej komentarzy będzie: Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach. Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi - napisała pod pamiętnym nagraniem z Alp.”.

Nogi wokalistki budzą ogromny podziw również wtedy, gdy zrezygnuje ona z obuwia na obcasie. Od dawna Justyna Steczkowska zajmuje zaszczytne miejsce w zestawieniach najpiękniejszych nóg w polskim przemyśle rozrywkowym.

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Justyna Steczkowska opublikowała nagranie z basenu. Gwiazda weszła do wody w rajstopach

Nie jest tajemnicą, że artystka od ponad dwudziestu pięciu lat współpracuje z wiodącym polskim producentem wyrobów pończoszniczych. Pod koniec minionego tygodnia piosenkarka zamieściła na swoim profilu na Instagramie krótki materiał wideo, który dokumentuje kulisy powstawania najnowszej kampanii promocyjnej. Głównym elementem nagrania są oczywiście zgrabne nogi gwiazdy, ubrane w eleganckie rajstopy.

Fani nie kryli zachwytu, pisząc w komentarzach pod nagraniem: „Nie mogę się doczekać efektów tej sesji. Pięknie Pani wygląda klasa sama w sobie; Pani jest najpiękniejsza kobietą jaką widziałam w życiu; Zawsze nas Pani zachwyca swoim pięknem; Pani Justynko wygląda bombowo! - zachwycają się w komentarzach internauci.”.

Udostępniony materiał wideo błyskawicznie wywołał lawinę reakcji i ożywił obserwatorów. Piosenkarka pokazała się w kilku odważnych kreacjach, jednak największe emocje wzbudziły zmysłowe ujęcia realizowane tuż przy basenie. Artystka postanowiła bowiem zanurzyć się w wodzie, mając na sobie wyłącznie bieliznę oraz rajstopy. Najwyraźniej atmosfera na planie zdjęciowym była wyjątkowo gorąca.

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