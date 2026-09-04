Nawrocki przeżywa dramat we Francji. Prawdziwa katastrofa!

- W letnim okienku transferowym Maik Nawrocki zasilił szeregi RC Lens, zostając nowym nabytkiem aktualnego wicemistrza Francji. Zdążył już wywalczyć w nowych barwach Superpuchar Francji, jednak podczas rywalizacji drugiej kolejki Ligue 1 przeciwko Strasbourgowi (1:2) przytrafił mu się groźny uraz. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, polski stoper doznał zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza, że po świetnym starcie we francuskiej drużynie, czeka go długa i żmudna rehabilitacja.
Dramat Nawrockiego we Francji. Oficjalnie potwierdzono kontuzję w RC Lens
Zmiana barw klubowych przez Maika Nawrockiego była jednym z najciekawszych wydarzeń letniego okienka w polskim futbolu. Po trzech sezonach spędzonych w szkockim Celticu (jeden na wypożyczeniu w Hannoverze) przeniósł się do RC Lens, z którym podpisał czteroletni kontrakt. Jego początki we francuskim zespole napawały optymizmem, zwłaszcza że wicemistrzowie kraju pokonali giganta z PSG 1:0, zdobywając Superpuchar Francji. Warto dodać, że barwy tego samego klubu reprezentuje również Michał Skóraś. Jednak fani polskiego duetu szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W przegranym 1:2 starciu ze Strasbourgiem w ramach drugiej serii gier Ligue 1, Nawrocki doznał fatalnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. Taka diagnoza oznacza, że czeka go wielomiesięczny rozbrat z futbolem.
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"Trzymaj się, Maik! Poważnie kontuzjowany Maik Nawrocki doznał całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego i przejdzie operację. Cały klub trzyma kciuki za swojego obrońcę i przesyła mu najlepsze życzenia powrotu do zdrowia" - poinformował francuski klub.
Choć 25-letni zawodnik w przeszłości borykał się już z problemami zdrowotnymi, to ten uraz jest bez wątpienia najpoważniejszym w jego dotychczasowej karierze. Solidne wejście do nowej drużyny sprawiło, że Nawrocki z pewnością znajdował się na radarze selekcjonera Jana Urbana w kontekście zbliżającego się zgrupowania kadry narodowej. Polski defensor miał również spore szanse na grę w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, które ruszają już w najbliższym tygodniu. Pechowa kontuzja sprawia jednak, że ambitne plany musi odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość.