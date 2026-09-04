Nawrocki przeżywa dramat we Francji. Prawdziwa katastrofa!

W letnim okienku transferowym Maik Nawrocki zasilił szeregi RC Lens, zostając nowym nabytkiem aktualnego wicemistrza Francji. Zdążył już wywalczyć w nowych barwach Superpuchar Francji, jednak podczas rywalizacji drugiej kolejki Ligue 1 przeciwko Strasbourgowi (1:2) przytrafił mu się groźny uraz. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, polski stoper doznał zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza, że po świetnym starcie we francuskiej drużynie, czeka go długa i żmudna rehabilitacja.

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Dramat Nawrockiego we Francji. Oficjalnie potwierdzono kontuzję w RC Lens

Zmiana barw klubowych przez Maika Nawrockiego była jednym z najciekawszych wydarzeń letniego okienka w polskim futbolu. Po trzech sezonach spędzonych w szkockim Celticu (jeden na wypożyczeniu w Hannoverze) przeniósł się do RC Lens, z którym podpisał czteroletni kontrakt. Jego początki we francuskim zespole napawały optymizmem, zwłaszcza że wicemistrzowie kraju pokonali giganta z PSG 1:0, zdobywając Superpuchar Francji. Warto dodać, że barwy tego samego klubu reprezentuje również Michał Skóraś. Jednak fani polskiego duetu szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W przegranym 1:2 starciu ze Strasbourgiem w ramach drugiej serii gier Ligue 1, Nawrocki doznał fatalnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. Taka diagnoza oznacza, że czeka go wielomiesięczny rozbrat z futbolem.

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"Trzymaj się, Maik! Poważnie kontuzjowany Maik Nawrocki doznał całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego i przejdzie operację. Cały klub trzyma kciuki za swojego obrońcę i przesyła mu najlepsze życzenia powrotu do zdrowia" - poinformował francuski klub.

Choć 25-letni zawodnik w przeszłości borykał się już z problemami zdrowotnymi, to ten uraz jest bez wątpienia najpoważniejszym w jego dotychczasowej karierze. Solidne wejście do nowej drużyny sprawiło, że Nawrocki z pewnością znajdował się na radarze selekcjonera Jana Urbana w kontekście zbliżającego się zgrupowania kadry narodowej. Polski defensor miał również spore szanse na grę w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, które ruszają już w najbliższym tygodniu. Pechowa kontuzja sprawia jednak, że ambitne plany musi odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Trzymaj się, Maik 💪Sérieusement touché, Maik Nawrocki souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale. L’ensemble du club se tient aux côtés de son défenseur et lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement. 🙏 pic.twitter.com/jmmc42mlcB— Racing Club de Lens (@RCLens) September 3, 2026