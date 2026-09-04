Oszustwa na BLIK w Łodzi. Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Mechanizm oszustw internetowych z wykorzystaniem kodów BLIK

Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, że osoby zaangażowane w ten proceder miały ściśle określony podział ról i zadań. Część z nich zajmowała się zakładaniem fikcyjnych kont lub przejmowaniem istniejących profili na popularnych portalach sprzedażowych oraz w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem sprawcy publikowali nieprawdziwe ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów. Osobom zainteresowanym ofertami przesyłano odpowiednio spreparowane linki, które przekierowywały potencjalnych kupujących na podstawione strony internetowe.

Przejmowanie danych i transferowanie wyłudzonych pieniędzy

W ten sposób podejrzani pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków od pokrzywdzonych. Pozostali członkowie grupy odpowiadali za wypłacanie uzyskanych pieniędzy oraz ich dalsze transferowanie. Wyłudzone środki były przekazywane między innymi na inne rachunki bankowe, a także lokowane w kryptowalutach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przestępczy proceder był prowadzony na terenie całego kraju.

Zarzuty i areszty dla członków grupy przestępczej

Wobec 3 pełnoletnich podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej zarzuty przedstawiono kierującemu grupą, wobec którego również zastosowano tymczasowy areszt. Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Podejrzani uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu, za co grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Rozwojowy charakter śledztwa prowadzonego przez CBZC

Prowadzone przez funkcjonariuszy postępowanie ma charakter rozwojowy. Wykonywane obecnie czynności zmierzają między innymi do szczegółowego ustalenia roli poszczególnych osób w przestępczym procederze. Policjanci pracują także nad ustaleniem pełnej liczby pokrzywdzonych osób. Służby dążą również do precyzyjnego określenia wysokości szkody wyrządzonej przez działanie grupy.

Źródło: Policja.pl