Polacy coraz częściej wybierają krótkie podróże. Jesienią i zimą królują city breaki

Polacy coraz częściej wybierają krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne (city breaki), zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Dane Kiwi.com wskazują, że niemal 40% podróży w sezonie jesienno-zimowym 2025/26 trwało do trzech dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania, możliwości szybkiej zmiany otoczenia oraz spadku średnich cen biletów lotniczych o 14,4% rok do roku.

Wśród najchętniej wybieranych kierunków dominują europejskie miasta takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowały Malta i Bari.

Niemal 4 na 10 podróży trwają maksymalnie trzy dni

Według danych Kiwi.com w sezonie jesienno-zimowym 2025/26 aż 39,6 proc. podróży wybieranych przez Polaków trwało nie więcej niż trzy dni. Rok wcześniej było to 34,6 proc. Oznacza to wyraźny wzrost zainteresowania krótkimi wyjazdami. Jednocześnie mniej osób decydowało się na dłuższy pobyt. Udział podróży trwających od sześciu do czternastu dni zmniejszył się z 35,7 do 30,7 proc. Polacy coraz chętniej dzielą więc urlop na krótsze wyjazdy zamiast jednego, długiego odpoczynku.

Krótki wyjazd łatwiej dopasować do codziennego życia

Dlaczego Polacy zmienili swoje nawyki? Kilkudniowa podróż jest po prostu łatwiejsza do zaplanowania. Trzy lub cztery dni poza domem można znacznie prościej połączyć z pracą, szkołą czy innymi obowiązkami. Do tego dochodzi możliwość znalezienia stosunkowo tanich połączeń lotniczych.

Nasze dane wyraźnie wskazują sezonowy trend wśród polskich podróżnych. Latem udział mikro-wyjazdów pozostaje na podobnym poziomie, natomiast jesienią i zimą krótkie podróże wyraźnie zyskują na popularności. Wyjazd na trzy czy cztery dni znacznie łatwiej połączyć z pracą i codziennymi obowiązkami niż tradycyjny tygodniowy urlop. Jeśli dodać do tego relatywnie przystępną cenę biletu oraz możliwość złapania odrobiny słońca, europejski city break staje się prostym sposobem na wyrwanie się z rutyny, naładowanie baterii i zmianę otoczenia – bez konieczności czekania do lata czy planowania dłuższego urlopu – mówi Daniela Chovancova, rzeczniczka Kiwi.com.

OD SERCA: Podróże

Bilety tańsze niż rok wcześniej

Na popularność krótkich wyjazdów wpływają również ceny. Kiwi.com odnotowało jesienią i zimą spadek średniej ceny biletu o 14,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Dla porównania, latem obniżka wyniosła zaledwie 0,9 proc. Typowy krótki wyjazd Polaków trwa około czterech dni. Rezerwacje są natomiast dokonywane średnio 53 dni przed planowanym wylotem. To pokazuje, że podróżni coraz chętniej korzystają z możliwości stosunkowo elastycznego planowania.

Barcelona, Mediolan i Rzym najpopularniejsze

Wśród wybieranych przez Polaków kierunków dominują europejskie miasta. Najwięcej pasażerów podczas krótkich wyjazdów wybierało Barcelonę, Mediolan oraz Rzym. W czołówce znalazły się także Malta, Alicante, Bari i Londyn. Nie jest to szczególnie zaskakujące. Podczas kilkudniowego wyjazdu liczy się przede wszystkim możliwość szybkiego zwiedzania, dobra kuchnia i ciekawa atmosfera. Dodatkowym atutem południowej Europy pozostaje łagodniejsza pogoda, która jesienią i zimą może być miłą odmianą od chłodu i deszczu w Polsce.

Największy wzrost liczby pasażerów rok do roku zanotowała Malta – aż o 154 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Bari (+149 proc.) oraz Barcelona (+133 proc.). Mocno zyskały również Mediolan Bergamo (+105 proc.), Mediolan Malpensa (+101 proc.), Alicante (+83 proc.), Málaga (+76 proc.) i Rzym Fiumicino (+71 proc.).

Jesień i zima nowym sezonem na city breaki?

Wszystko wskazuje na to, że krótki zagraniczny wyjazd przestaje być wyłącznie letnią rozrywką. Coraz więcej osób traktuje jesienne i zimowe city breaki jako sposób na odpoczynek bez wielkich przygotowań i długiej nieobecności w pracy.

Kilka dni w słonecznej Barcelonie, na Malcie czy we włoskim Bari może wystarczyć, żeby choć na chwilę oderwać się od codziennej rutyny. A później? Można spokojnie wrócić do obowiązków i już zacząć myśleć o kolejnym wyjeździe.

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