Steczkowska reklamuje gazowany napój, Bosacka uderza. "Jak te 21 łyżeczek cukru wpłynie na biodra?"

Justyna Steczkowska w nowej kampanii wywołuje burzę

Na początku sierpnia Justyna Steczkowska będzie obchodzić 54. urodziny, nieustannie zachwycając formą, której mogłyby jej pozazdrościć znacznie młodsze wokalistki. Kiedy w 2025 roku, po trzech dekadach, ponownie pojawiła się na scenie związanej z Eurowizją, zagraniczna widownia była pod ogromnym wrażeniem. Zaskoczenie budził fakt, że polska gwiazda ma już ponad pół wieku na karku.

Piosenkarka od zawsze słynie z perfekcyjnej, smukłej figury. Oprócz tego nie kryje swojej pasji do ruchu, co doskonale widać podczas jej energicznych koncertów. Gwiazda wielokrotnie zaznaczała, że jej sekret to połączenie regularnych ćwiczeń, rozsądnego odżywiania i naturalnych suplementów. W jednej z rozmów wyznała, że choć nie stosuje drakońskich diet, stara się jeść świadomie. Jej jadłospis opiera się na dużej ilości owoców i warzyw. Dodatkowo niemal zrezygnowała z alkoholu, redukując również spożycie węglowodanów i słodyczy.

Może nie tyle unikam czegoś, bo uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Niedawno wokalistka podzieliła się w sieci owocami najnowszej współpracy – została twarzą popularnego słodkiego napoju. Nagranie związane z odświeżeniem wizerunku marki trafiło na jej instagramowy profil, wywołując niemałe poruszenie wśród obserwatorów.

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Katarzyna Bosacka ostro o nowej współpracy Justyny Steczkowskiej

Podczas gdy niektórzy fani komplementowali artystkę, wielu nie kryło konsternacji. Obserwatorzy dziwili się, jak osoba publicznie promująca dbałość o ciało i dietę, mogła zaangażować się w reklamę tak niezdrowego produktu.

Sprawa nie umknęła uwadze Katarzyny Bosackiej, znanej z demaskowania żywieniowych grzeszków gwiazd. Dziennikarka opublikowała w sieci uszczypliwy komentarz skierowany bezpośrednio do 54-letniej artystki.

Jusia, Matko Jedyna Kulinarna, co się stanęło? Pięknie wyglądasz, pięknie śpiewasz i zawsze pięknie mówiłaś - a mądrego warto posłuchać: "Nie jem śmieci", "Ograniczam cukier i węglowodany", "Bardzo dokładnie czytam, co jem, w jakim czasie i po co" - zaczęła swój wpis dziennikarka.

W dalszej części publikacji dziennikarka pozwoliła sobie na jeszcze większą dozę ironii:

Boższ! Już wiem! Ty w ogóle nie przeczytałaś, co jest w tym czarnym napoju gazowanym, którego jesteś twarzą od niedawna! Matko, pewnie się nie zorientowałaś, okularów nie założyłaś, co normalne w naszym wieku! A może skrzydła Ci podcięli, sznurami związali tymi, co to na nich latasz nad sceną? No i co teraz? Jak te 21 łyżeczek cukru w litrze wpłynie na Twoje boskie biodra? Jak 3 kropelki jodu na czczo, które codziennie bierzesz, zareagują z kwasem fosforowym E338? Martwię się. Ludzie Kochane, dajcie jakąś dobrą radę naszej Jusi, bo ją E150d karmel amoniakalno-siarczynowy przydusi! - napisała Bosacka.

Większość internautów przyznała Bosackiej rację merytoryczną, jednak styl jej wypowiedzi spotkał się z dezaprobatą. Użytkownicy sieci zauważyli, że złośliwy ton jest zbędny i odciąga uwagę od sedna problemu, jakim jest promowanie niezdrowej żywności.

Tymczasem wywołana do tablicy piosenkarka postanowiła krótko odpowiedzieć jednej z zaskoczonych fanek. W komentarzu wyjaśniła swoje podejście do reklamowanego trunku:

To moje guilty pleasure. Rzadko, ale w upalny dzień z lodem lubię.

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