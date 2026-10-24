Max Verstappen boi się o zdrowie. Holender uderza w organizatorów Grand Prix USA

Kręgosłup poddawany ekstremalnym przeciążeniom

Po przybyciu do Teksasu kierowca Red Bulla powrócił do tego tematu, podkreślając powagę sytuacji. Max Verstappen przypomniał, że w ubiegłym roku podczas wyścigu na torze Circuit of the Americas odczuwał w zakrętach przeciążenia na poziomie 5-6 G.

Co więcej, pionowe obciążenia na jego kręgosłup przekraczały nawet 9 G, z czym zwykle mierzą się piloci myśliwców czy kosmonauci. 29-latek przyznał, że z wiekiem coraz bardziej obawia się o własne zdrowie na torze w Austin.

"Oczywiście, podczas poprzedniego wyścigu (zwycięstwo w Singapurze - PAP) żartowałem. Ale szczerze mówiąc, wcale nie jest mi do śmiechu – od lat zwracamy uwagę na to, że sytuacja wymyka się spod kontroli" – powiedział czterokrotny mistrz świata.

"Im człowiek starszy, tym częściej o tym myśli" – dodał.

"To nie jest coś, czego by się chciało. W obecnych bolidach, zwłaszcza podczas hamowania, podwozie znacznie mocniej uderza o nawierzchnię... a wiem, że w niektórych miejscach na tym torze jest bardzo wyboiście właśnie w strefach hamowania" - wyjaśnił.

"Badania mojego kręgosłupa pokazują, że jego dolny odcinek nie wygląda najlepiej... Wiem, że takie ryzyko wpisane jest w sport, ale obecne bolidy – używane przez ostatnie lata – powodują dodatkowe uszkodzenia. Jeśli będziemy dalej tak jeździć i uznamy takie warunki za akceptowalne, skutki dla zdrowia będą jeszcze poważniejsze" - stwierdził.

Inni kierowcy zgadzają się z liderem

Holender przyznał, że uwielbia konfigurację teksańskiego toru i uznaje ją za jedną z najlepszych w kalendarzu. Uważa jednak wyboistą nawierzchnię za nie do zaakceptowania, a jej naprawa wiązałaby się ze sporymi kosztami. Jego uwagi podzielił Lando Norris z McLarena.

Brytyjczyk przyznał, że wyboje zmuszają go do zażywania tabletek przeciwbólowych przed wyjazdem na tor. Kolejny reprezentant Wielkiej Brytanii, George Russell, winą za pogorszenie warunków jazdy obarczył zmiany w regulacjach technicznych.

"Jest naprawdę kiepsko. Jest wiele miejsc, w których muszę zażyć tabletki przeciwbólowe, zanim w ogóle wyjadę na tor – a wszystko dlatego, że nawierzchnia jest tak wyboista, iż głowa mocno uderza o zagłówek i inne elementy. Z pewnością nie jest to nic przyjemnego. Niestety, niewiele możemy z tym zrobić" – powiedział Brytyjczyk.