Końcówki liści roślin doniczkowych brązowieją. Powód może kryć się w wodzie z kranu

Brązowe końcówki liści roślin doniczkowych mogą wynikać nie tylko z błędów w podlewaniu, lecz także z twardej wody z kranu, nadmiaru minerałów w podłożu lub zbyt dużej ilości nawozu.

W sezonie grzewczym problem często nasila suche powietrze, szczególnie u roślin ustawionych blisko kaloryferów, dlatego warto zadbać o odpowiednie warunki w mieszkaniu.

Zanim zmienisz sposób podlewania, sprawdź wilgotność ziemi, odpływ wody z doniczki i wymagania konkretnego gatunku, a w razie potrzeby rozważ wodę o odpowiednim składzie mineralnym.

Suche końcówki można delikatnie przyciąć czystymi nożyczkami, ale najważniejsze jest ustalenie przyczyny brązowienia, aby uszkodzenia nie pojawiały się na kolejnych liściach.

Czy woda z kranu może szkodzić roślinom?

Woda wodociągowa nadaje się do podlewania wielu popularnych roślin doniczkowych, ale jej skład różni się w zależności od miejsca. Twarda woda zawiera większe ilości rozpuszczonych minerałów, między innymi wapnia i magnezu. U niektórych gatunków wrażliwych na zasolenie lub określone składniki wody regularne podlewanie może z czasem przyczyniać się do problemów z liśćmi. Znaczenie ma także jakość podłoża i to, czy nadmiar soli mineralnych może zostać z niego wypłukany.

Brązowe końcówki nie są jednak jednoznacznym dowodem, że winna jest woda z kranu. Podobne objawy mogą pojawić się przy przesuszeniu, przelaniu, zbyt niskiej wilgotności powietrza lub przenawożeniu. Dlatego przed zmianą sposobu podlewania warto przyjrzeć się całej roślinie, sprawdzić wilgotność podłoża i zastanowić się, czy ostatnio zmieniły się warunki w mieszkaniu.

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Jesienią roślinom może przeszkadzać suche powietrze

Gdy zaczyna się sezon grzewczy, wilgotność powietrza w mieszkaniach często spada. Rośliny ustawione blisko kaloryfera mogą szybciej tracić wodę, a delikatne końcówki liści stają się suche i kruche. Problem dotyczy zwłaszcza gatunków, które preferują bardziej wilgotne otoczenie. Samo częstsze podlewanie nie rozwiąże jednak problemu suchego powietrza, a w przypadku roślin wrażliwych na nadmiar wody może wręcz pogorszyć sytuację.

Warto odsunąć doniczki od bezpośredniego źródła ciepła i sprawdzić, czy roślina nie stoi w przeciągu. Pomocne może być także monitorowanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Jeśli decydujemy się na nawilżacz, należy regularnie go czyścić i używać zgodnie z instrukcją, aby nie doprowadzić do nadmiernej wilgoci i rozwoju pleśni w mieszkaniu.

Jak sprawdzić, czy problemem jest podlewanie?

Przed kolejnym podlaniem warto sprawdzić wilgotność podłoża, zamiast kierować się wyłącznie harmonogramem. Poszczególne gatunki mają różne potrzeby: jedne wolą, by ziemia lekko przeschła między podlewaniami, inne wymagają stale nieco wilgotnego podłoża. Ważne jest również, aby doniczka miała otwory odpływowe, a woda nie pozostawała długo w osłonce.