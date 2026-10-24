Jelena Rybakina i Leylah Fernandez w finale turnieju WTA w Ningbo. Kto zdobędzie tytuł?

Jelena Rybakina zagra o czwarty tytuł w sezonie

Najwyżej rozstawiona Jelena Rybakina pokonała w półfinale Dianę Sznajder 6:3, 7:5. 27-letnia Kazaszka, która 14 września po raz pierwszy w karierze awansowała na pierwsze miejsce w rankingu WTA, broni tytułu wywalczonego przed rokiem.

W niedzielnym finale zagra o swój czwarty triumf w tym roku. Wcześniej zwyciężyła w wielkoszlemowych Australian Open i US Open oraz w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. W dotychczasowej karierze zdobyła 14 tytułów, a 12 razy schodziła z kortu pokonana w decydującym starciu.

Leylah Fernandez powalczy o siódme trofeum w karierze

Leylah Fernandez, notowana na 30. miejscu w rankingu WTA, w półfinale wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą 6:3, 7:5. Trzy lata młodsza od Rybakiny Kanadyjka potrzebowała prawie dwóch godzin, by awansować do finału.

Fernandez ma szansę na zdobycie siódmego tytułu w karierze i drugiego w tym roku po wygranej w Singapurze. W bezpośrednich pojedynkach obu zawodniczek prowadzi Jelena Rybakina z bilansem 3:2. W turnieju w Ningbo miały wystąpić Iga Świątek i Maja Chwalińska, ale ostatecznie zrezygnowały ze startu.