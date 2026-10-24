Piast Gliwice pewnie pokonuje Cracovię. Zdecydowała bramka w doliczonym czasie gry

Szybkie prowadzenie gospodarzy w pierwszej połowie

W spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce drużyna z Gliwic odniosła cenne zwycięstwo. Gospodarze rozpoczęli mecz z dużym zaangażowaniem, co szybko przyniosło wymierne efekty. Wynik otworzył już w siódmej minucie Jakub Czerwiński, który precyzyjnym strzałem głową pokonał bramkarza gości. To trafienie dodało pewności siebie miejscowym zawodnikom, którzy kontrolowali przebieg rywalizacji.

Drużyna nie zamierzała zwalniać tempa po pierwszej zdobytej bramce. W dwudziestej piątej minucie na listę strzelców wpisał się Hugo Vallejo, podwyższając prowadzenie. Gliwiczanie schodzili na przerwę z komfortową zaliczką dwóch goli. Przewaga na boisku była widoczna, a kibice zgromadzeni na trybunach mogli być zadowoleni z postawy swoich ulubieńców.

Czy Cracovia zdołała odpowiedzieć po przerwie?

W drugiej części spotkania zespół z Krakowa ruszył do odrabiania strat, szukając swoich szans w atakach pozycyjnych. Ich starania przyniosły rezultat w sześćdziesiątej drugiej minucie meczu. Kontaktową bramkę dla gości zdobył Karol Knap, przywracając nadzieje na wywalczenie chociażby jednego punktu. Emocje rosły z każdą minutą, a na boisku pojawiały się kolejne żółte kartki dla zawodników obu ekip.

Końcówka rywalizacji dostarczyła kibicom dodatkowych wrażeń, gdyż goście do samego końca walczyli o remis. Arbitrem tego zaciętego spotkania był Paweł Malec, a na trybunach zasiadło pięć tysięcy sto osób. Ostateczny wynik ustalił w doliczonym czasie gry Andreas Katsantonis, pieczętując triumf gospodarzy. Mecz zakończył się zwycięstwem gliwiczan w stosunku trzy do jednego.