Anastazja Kuś skradła show na gali Złote Kolce. Jej odważna kreacja przykuwała wzrok

Poznaliśmy laureatów prestiżowych Złotych Kolców. Najlepszymi polskimi lekkoatletami 2026 roku zostali wybrani Klaudia Kazimierska i Jakub Szymański.

W trakcie gali na Stadionie Śląskim nagrodę otrzymała też Anastazja Kuś, której wręczono statuetkę dla nadziei roku. Urodziwa sprinterka (400 m) tradycyjnie zachwyciła w odważnej kreacji. Bardzo krótka biała sukienka doskonale eksponowała jej długie i zgrabne nogi.

Anastazja Kuś i jej zjawiskowa w tak krótkich mini, że aż wstyd patrzeć!

Pięknie prezentowała się również Natalia Bukowiecka. Nasza najlepsza sprinterka na 400 m zajęła 2. miejsce w Plebiscycie Złote Kolce. Przegrała dość wyraźnie z Klaudią Kazimierską (1500 m). Natalia wyglądała zjawiskowo w brązowej sukience z bardzo odważnym wycięciem. Na gali nie zabrakło także sprinterki Ewy Swobody. Zdjęcia w naszej galerii.

GALERIA: Anastazja Kuś, Natalia Bukowiecka i Ewa Swoboda błyszczały na gali Złote Kolce