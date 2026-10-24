Anastazja Kuś skradła show na gali Złote Kolce. Jej odważna kreacja przykuwała wzrok

Bartosz Olszewski
2026-10-24 14:56

Anastazja Kuś, Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i inne piękne polskie lekkoatletki błyszczały na gali na Stadionie Śląskim, w czasie której nagrodzono laureatów plebiscytu Złote Kolce. Zobaczcie zdjęcia.

Poznaliśmy laureatów prestiżowych Złotych Kolców. Najlepszymi polskimi lekkoatletami 2026 roku zostali wybrani Klaudia Kazimierska i Jakub Szymański.

W trakcie gali na Stadionie Śląskim nagrodę otrzymała też Anastazja Kuś, której wręczono statuetkę dla nadziei roku. Urodziwa sprinterka (400 m) tradycyjnie zachwyciła w odważnej kreacji. Bardzo krótka biała sukienka doskonale eksponowała jej długie i zgrabne nogi.

Anastazja Kuś i jej zjawiskowa w tak krótkich mini, że aż wstyd patrzeć!

Pięknie prezentowała się również Natalia Bukowiecka. Nasza najlepsza sprinterka na 400 m zajęła 2. miejsce w Plebiscycie Złote Kolce. Przegrała dość wyraźnie z Klaudią Kazimierską (1500 m). Natalia wyglądała zjawiskowo w brązowej sukience z bardzo odważnym wycięciem. Na gali nie zabrakło także sprinterki Ewy Swobody. Zdjęcia w naszej galerii.

GALERIA: Anastazja Kuś, Natalia Bukowiecka i Ewa Swoboda błyszczały na gali Złote Kolce

Anastazja Kuś ze statuetką i Natalia Bukowiecka. Na miniaturze Ewa Swoboda. Relację z gali Złote Kolce znajdziesz na Eska.
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