Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Decyzja piłkarza zwiastuje ogromne zmiany dla całej jego rodziny

Robert Lewandowski oficjalnie żegna się z FC Barceloną

Klamka ostatecznie zapadła w sobotę 16 maja, kiedy to kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski potwierdził swoje odejście z katalońskiego klubu. Doświadczony napastnik postanowił poinformować kibiców o nowym etapie w karierze za pośrednictwem swoich oficjalnych profili w mediach społecznościowych.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

Powyższe oświadczenie Robert Lewandowski zamieścił na swoim Instagramie, dodając do wpisu materiał wideo z wypowiedzią w języku angielskim oraz hiszpańskimi napisami. Anna Lewandowska szybko zareagowała na publikację męża, zostawiając w komentarzu wymowne emotikony pękniętego serca oraz twarzy powstrzymującej napływające łzy. Taka reakcja sugeruje, że nadchodzący transfer polskiego zawodnika może wiązać się z dużo poważniejszymi komplikacjami w ich życiu prywatnym, niż mogłoby się początkowo wydawać.

Dokładnie w tym samym dniu, w którym kapitan kadry narodowej potwierdził odejście z dotychczasowej drużyny, na łamach portalu Party.pl opublikowano zaskakujące doniesienia o przyszłości jego żony oraz dwóch córek. Wszystko wskazuje na to, że nowym pracodawcą piłkarza zostanie saudyjski zespół Al-Hilal. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że Anna Lewandowska nie planuje przeprowadzki na Bliski Wschód.

W Hiszpanii Anna Lewandowska rozwinęła swój biznes, a sama wielokrotnie podkreślała, że właśnie tam czuje się najlepiej. Przy takim układzie to Katalonia pozostawałaby rodzinnym centrum, a Rijad byłby miejscem pracy Roberta .W tle są też kwestie organizacyjne, o których mówi się przy podobnych ruchach, czyli szkoła i rytm dnia dzieci, logistyka podróży, a także zwykłe poczucie stabilności

Czytamy we wspomnianym serwisie plotkarskim. Model rodziny, w którym ojciec wyjeżdża do pracy za granicę, a matka zostaje z dziećmi w innym państwie, dotyczy obecnie tysięcy obywateli naszego kraju. Niewykluczone, że znane małżeństwo wkrótce będzie musiało żyć na odległość. Rozłąkę z pewnością zrekompensują doskonałe warunki finansowe, ponieważ grając dla saudyjskiego Al-Hilal, napastnik ma inkasować nawet 90 milionów euro rocznie. Oznacza to stawkę aż cztery i pół raza wyższą w porównaniu z jego dotychczasowym kontraktem w Katalonii.