Julia Wieniawa na spacerze z nowym partnerem? Wyszło na jaw! To przystojny piłkarz!

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najgorętszych postaci polskiego show-biznesu. Piosenkarka łączy karierę aktorki, wokalistki, jak i jurorki w programie "Mam Talent!". Jej droga do sławy zaczęła się chociażby od roli w "Rodzince.pl", by później zaowocować występami w takich produkcjach jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Równolegle rozwijała karierę muzyczną, wydając dwie płyty. Dziś jednak to jej wypowiedzi oraz życie prywatne przyciągają najwięcej uwagi mediów i fanów.

Julia Wieniawa podsumowuje byłych. Są jej fanami?

W przeszłości aktorka była związana m.in. z Antonim Królikowskim, Nikodemem Rozbickim oraz rozwiedzionym właśnie Aleksandrem Baronem. Niedawno postanowiła wbić im szpilkę, zdradzając, że wciąż śledzą jej aktywność w internecie.

"Każdy mój był­y chłopak był moim fanem, więc słuchaj… Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak, po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są" - powiedziała, odpowiadając na pytanie o to, czy fan miałby szanse na zostanie jej partnerem.

Kuba Karaś dementuje plotki. Wieniawa to tylko przyjaciółka?

Jeszcze do niedawna plotkowano o rzekomym romansie Julii Wieniawy z muzykiem Kubą Karasiem. Para była często widywana razem, nie kryjąc wspólnych spotkań, również w leśnej posiadłości aktorki. Karaś jednak ostatecznie uciął te spekulacje, deklarując otwarcie, że aktualnie z nikim się nie spotyka, co wskazuje, że ich relacja ma charakter wyłącznie przyjacielski.

Tajemniczy spacer po Warszawie. Gwiazda przyłapana z zagranicznym sportowcem

Prawdziwą sensację wywołało ostatnio nagranie opublikowane na Facebooku, które miało ukazywać wiosenne stylizacje warszawiaków. Wśród przechodniów na Krakowskim Przedmieściu uchwycono Julię Wieniawę idącą pod rękę z nieznanym dotąd mężczyzną. Szybko okazało się, kim jest tajemniczy towarzysz gwiazdy. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

20

Hervé Matthys – kim jest?

Mężczyzna u boku Wieniawy to Hervé Matthys, belgijski piłkarz, który w 19 stycznia br. obchodził swoje 30. urodziny. Pierwsze kroki na boisku stawiał w lokalnych klubach w Belgii, a od 2017 roku grał w Holandii. W zeszłym roku przeniósł się do Polski i obecnie występuje na pozycji obrońcy w klubie Motor Lublin.

Sonda Obserwujesz Julię Wieniawę w mediach społecznościowych? Tak Nie Od czasu do czasu