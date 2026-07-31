Maja Todd rusza po koronę Miss World 2026! Miss Poland chce podbić Wietnam

Kim jest Maja Todd?

Maja Todd, urodzona w Katowicach, to uosobienie śląskiej siły i otwartości na świat. Wychowana w dwunarodowym domu, od najmłodszych lat rozwijała umiejętność patrzenia na rzeczywistość z wielu perspektyw, co zaowocowało nie tylko biegłością językową, ale i naturalną empatią. Absolwentka renomowanego III Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, obecnie studiuje Global Business w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zdobywając wiedzę niezbędną do skutecznego działania na rzecz ważnych inicjatyw społecznych. Niezwykle ważnym elementem życia Mai jest muzyka. Traktuje ją jako swój pierwszy język, narzędzie do poruszania ludzkich serc i budowania mostów. To właśnie dzięki muzyce Maja wyraża swój hart ducha i wrażliwość, które zawdzięcza mamie i babci – swoim wzorom cichej siły i empatii.

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"Moving with Maja"

Kluczowym filarem charytatywnej działalności Mai Todd jest autorski projekt "Moving with Maja", realizowany we współpracy z Fundacją "Piękno z MISSją". Projekt ten, zrodzony z osobistych doświadczeń i obserwacji problemu starzenia się społeczeństwa, samotności oraz utraty sprawności przez osoby starsze, ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji seniorów. "Moving with Maja" zachęca do aktywności fizycznej, budowania siły i wspólnego spędzania czasu, przełamując barierę samotności i pokazując, że wiek nie powinien ograniczać apetytu na życie. Działalność Mai wykracza jednak znacznie dalej. Polska reprezentantka w Miss World aktywnie wspierała Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, angażowała się w zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz promowała profilaktykę raka piersi jako ambasadorka kampanii "Dotykam=Wygrywam". Zimą wsparła również schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dla Mai hasło "Beauty with a Purpose" to nie tylko pusty slogan, lecz realna obecność tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

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Kreacje na Miss World 2026

Na scenie Miss World w Wietnamie Maja zaprezentuje pełnię swoich możliwości wokalnych i artystyczną wrażliwość. Podczas prestiżowej konkurencji talentów wykona autorski utwór, będący owocem współpracy z wybitnymi kompozytorami – Fryderykiem Bodzianowskim i Krzysztofem Brzezińskim. Garderoba Mai Todd na konkurs Miss World to prawdziwe dzieła sztuki. Spektakularne kreacje wieczorowe, stworzone specjalnie na tę okazję przez utalentowaną projektantkę Ninę Szymańską i atelier "Destiny", podkreślą elegancję i nowoczesny wymiar polskiej urody. Koroną kolekcji jest misternie wysadzana srebrnymi i złotymi kamieniami suknia finałowa, dopełniona efektowną etolą. Wśród pozostałych strojów dominują wyraziste barwy: energetyczna limonka, klasyczna czerwień i czysta biel. W walizkach naszej Miss Poland, ważących przeszło 100 kg, znajdą się także projekty Angeliki Józefczyk, Ismeny Warszawskiej i Lou. Niezwykle ważnym elementem oprawy wizualnej będzie występ w tradycyjnym stroju ludowym pochodzącym z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Ten wybór to piękny hołd złożony rodzinnemu regionowi Mai oraz okazja do zaprezentowania bogactwa polskiego folkloru milionom widzów na całym świecie.

Miss Poland - nowa era kobiet

Start Mai Todd na Miss World to kolejny rozdział w pasmie międzynarodowych sukcesów polskich reprezentantek. W ostatnich latach Polki zachwycają światową publiczność – Karolina Bielawska zdobyła koronę Miss World w 2022 roku, a Maja Klajda wywalczyła tytuł II Wicemiss World oraz Miss World Europe w 2025 roku. Za tymi osiągnięciami stoi Agencja Igo-Art, prowadzona przez Jagodę Piątek-Włodarczyk oraz Igora Włodarczyka. Po dekadzie sukcesów przy produkcji Miss Polonia, agencja wkracza w nowy rozdział, powołując do życia projekt MISS POLAND pod hasłem "Nowa Era Kobiet". Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania i redefinicja tradycyjnego konkursu piękności, który odrzuca jednowymiarową ocenę i przestarzałe stereotypy. Korona staje się tu dopełnieniem intelektu, przedsiębiorczości, wyjątkowości i talentu kobiety. Miss Poland tworzy bezpieczną, nowoczesną platformę promującą realny wpływ społeczny i liderki, które pod patronatem Fundacji „Piękno z MISSją” zmieniają świat na lepsze. Symbolem kontynuacji tych wartości pozostaje kultowa, bursztynowa korona. Wyjazd Mai Todd na jubileuszowy festiwal 75-lecia Miss World w Wietnamie będzie oficjalną, międzynarodową premierą nowej misji i idei brandu Miss Poland. Cała Polska trzyma kciuki za Maję i jej misję! Śledźcie jej poczynania i wspierajcie polską reprezentantkę w drodze po koronę!