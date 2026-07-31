Justyna Steczkowska bezlitośnie o Skolimie. Fani będą w szoku

Justyna Steczkowska stanowczo o Skolimie. Nowe wyzwania muzyczne

Justyna Steczkowska ma pełne ręce roboty i nie zamierza wracać do duetu ze Skolimem. Artystka woli skupić się na nowych, całkowicie odmiennych brzmieniowo projektach. Wokalistka planuje nawiązać współpracę z innymi wykonawcami, przyznając jednocześnie, że jej kalendarz pęka w szwach, a przed nią bardzo pracowite miesiące.

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Justyna Steczkowska w "Super Expressie" ucina plotki o Skolimie

W rozmowie z "Super Expressem" Justyna Steczkowska jasno określiła swoje stanowisko dotyczące ewentualnej kontynuacji współpracy ze Skolimem. Piosenkarka nie pozostawiła złudzeń co do przyszłości tego duetu.

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Sonda Lubisz Skolima? Tak, uwielbiam! Jest spoko Nie przepadam za nim A kto to taki?

No nie. Dlatego, że ja już poszłam dalej, to był mój mezalians muzyczny, takie było założenie - powiedziała.

Obecnie uwaga gwiazdy skupiona jest na innych artystach. Wokalistka nagrała piosenkę "Gwiazdy" wspólnie z producentem Tribbsem i zapowiada rozwój tego projektu.

Teraz już pracuję z Tribbsem, wydaliśmy numer "Gwiazdy", uważam, że to też świetna piosenka. I będziemy nagrywać epkę, potem płytę, ruszamy w trasę. No i potem są moje kolejne mezaliansy muzyczne - wyjawiła wokalistka.

Gwiazda nie chciała jednak ujawnić tożsamości kolejnych muzyków, z którymi planuje współpracować, zaznaczając jedynie, że odpowiednie rozmowy są już w toku.

Zobaczycie - odpowiedziała tajemniczo, pytana o nazwiska przyszłych muzycznych partnerów.

Steczkowska zwróciła uwagę na trudności logistyczne, jakie wiążą się z tworzeniem wspólnych projektów muzycznych.

Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest znaleźć po prostu czas. Nie tylko mój czas, ale też ich czas i połączyć to w terminy. To nie jest tylko nagranie piosenki - tę piosenkę trzeba wymyślić, napisać tekst, nagrać, zrobić teledysk i ją wypromować. To naprawdę ogrom pracy - wyjaśniła. Zobacz też: Justyna Steczkowska przerwała milczenie! Tak odpowiedziała Katarzynie Bosackiej

Artystka podkreśliła, że jej dni są obecnie niemal całkowicie zdominowane przez obowiązki zawodowe.

Ja już do końca października mam każdy dzień zajęty pracą, więc to nie jest łatwe - przyznała.