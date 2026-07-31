Oszustwo inwestycyjne w powiecie makowskim. Policja zatrzymała cztery osoby

Seniorka z powiatu makowskiego straciła ponad 107 000 zł

Starsza mieszkanka powiatu makowskiego stała się celem przestępców, którzy kontaktowali się z nią od czerwca do lipca 2026 roku. Sprawcy nawiązywali relację za pośrednictwem komunikatora internetowego, podając się za profesjonalnych doradców finansowych. Oferowali oni kobiecie możliwość dokonania bezpiecznych inwestycji na platformie internetowej, obiecując przy tym niezwykle wysokie zyski. W wyniku tych manipulacji pokrzywdzona przelała na wskazane konto ponad 17 000 zł, a dodatkowo przekazała 90 000 zł w gotówce nieznanemu kurierowi.

Zasadzka policji na terenie powiatu

Oszuści, mimo otrzymania od kobiety dużej sumy, próbowali wyłudzić od niej kolejną wpłatę w wysokości 45 000 zł. Przekazanie gotówki zostało zaplanowane na 24 lipca 2026 roku, jednak o planowanej transakcji dowiedzieli się funkcjonariusze z Makowa Mazowieckiego oraz Różana. Policjanci przygotowali zasadzkę w wyznaczonym miejscu, co pozwoliło na zatrzymanie na gorącym uczynku obywatela Ukrainy. Mężczyzna stawił się pod wskazanym adresem, aby odebrać pieniądze od pokrzywdzonej seniorki.

Zaawansowana technologia i zarzuty dla podejrzanych

W toku śledztwa ustalono, że dwoje podejrzanych, Piotr Waldemar P. oraz Monika S., wykorzystywało do procederu zaawansowaną infrastrukturę technologiczną. Korzystali oni ze specjalistycznego systemu łączącego bramki z wieloma kartami SIM, co umożliwiało masowe i zautomatyzowane przekierowywanie ruchu telekomunikacyjnego. Narzędzie to służyło do anonimizacji działań sprawców i utrudniało ich wykrycie przez standardowe systemy operatorów. Obu osobom przedstawiono zarzuty pomocnictwa w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 107 000 zł.

Areszty dla sprawców i podziękowania od rodziny

W sprawę zamieszany jest również obywatel Białorusi, Artsiom L., któremu wraz z zatrzymanym kurierem Vladyslavem I. przedstawiono zarzuty usiłowania oszustwa na kwotę 45 000 zł. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za posiadanie mefedronu oraz prowadzenie samochodu pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd Rejonowy w Przasnyszu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Wobec Piotra Waldemara P. zastosowano areszt na 1 miesiąc, który może zostać uchylony po wpłaceniu 80 000 zł poręczenia, natomiast wobec Moniki S. zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Córka pokrzywdzonej seniorki skierowała list do Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, dziękując funkcjonariuszom za pomoc i wyróżniając postawę sierż. szt. Marcina Borkowskiego z Różana.

Źródło: Policja.pl