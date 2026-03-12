Julia Wieniawa pokazała nową fryzurę. To najmodniejszy trend tego sezonu

Julia Wieniawa rozwija karierę muzyczną. W międzyczasie dba o kontakt z fanami

27-letnia Julia Wieniawa doskonale odnajduje się w realiach polskiego show-biznesu. Swoją karierę rozpoczynała od ról aktorskich, jednak w ostatnim czasie jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Artystka spędza wiele godzin w studiu nagraniowym, co owocuje kolejnymi singlami. Coraz częściej można ją również zobaczyć na żywo, a sama piosenkarka dba o to, by jej koncerty były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Ponadto artystka angażuje się w projekty reklamowe, współpracując z popularnymi markami.

Gwiazda ma świadomość, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa odpowiedni wizerunek. Julia Wieniawa konsekwentnie buduje swoją pozycję, w czym pomaga jej ogromne wsparcie ze strony fanów. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 2,3 miliona użytkowników, a sama celebrytka chętnie dzieli się z nimi nowościami. Aktywność Wieniawy w mediach społecznościowych pozwala jej obserwatorom zajrzeć zarówno za kulisy projektów zawodowych, jak i w jej życie prywatne.

Wiosenna metamorfoza Julii Wieniawy. Piosenkarka pochwaliła się nową fryzurą na Instagramie

Artystka z przyjemnością prezentuje efekty swoich starań o nienaganny wygląd. Choć Julia Wieniawa ceni sobie zabawę modą, zazwyczaj nie decyduje się na drastyczne zmiany w swoim wyglądzie zewnętrznym. Tym razem, w związku z nadejściem wiosny, postanowiła jednak odwiedzić fryzjera. 27-latka od dłuższego czasu jest fanką średniej długości ciemnych włosów. W przeszłości eksperymentowała z jaśniejszymi refleksami, ale ostatnio zdecydowała się na powrót do naturalnego odcienia.

W minioną środę piosenkarka wybrała się do popularnego salonu fryzjerskiego w Warszawie, by poddać się wiosennej metamorfozie pod okiem swojej ulubionej specjalistki. Cały proces Julia relacjonowała na bieżąco w sieci. Z zachwytem przyznała, że odświeżony wizerunek bardzo jej się podoba.

„Kocham tę fryzurę. Słuchajcie, zrobiliśmy taką troszeczkę krótszą tu grzyweczkę, zobaczcie, jak to się prezentuje pięknie z boku. No uwielbiam ten kształt, takie trochę najntisy. Kolor zostawiamy ten sam, czyli właściwie mój naturalny, bo jakoś tak służył mi ostatnio” - mówiła wyraźnie zadowolona piosenkarka.

Julia Wieniawa postawiła na cięcie butterfly cut. Komu pasuje taka fryzura?

Julia Wieniawa wybrała fryzurę określaną jako butterfly cut, która czerpie inspirację z dawnych trendów fryzjerskich. Tego rodzaju warstwowe strzyżenie ma nawiązywać swoim wyglądem do skrzydeł motyla. Kluczowymi elementami tego cięcia są odpowiednie wycieniowanie oraz grzywka w stylu curtain bang i właśnie takie rozwiązanie wybrała celebrytka.

Takie strzyżenie uznawane jest za niezwykle wszechstronne, ponieważ pasuje ono niemal do każdego typu urody oraz kształtu twarzy. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać pożądany efekt, włosy muszą mieć odpowiednią długość – zbyt krótkie pasma nie pozwolą na stworzenie charakterystycznych warstw.

