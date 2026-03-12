Firma bp Polska przygotowała specjalną promocję paliwową dla polskich kierowców

2026-03-12 9:35 Materiał reklamowy

Promocja będzie obowiązywać od 11 marca br. do 5 maja br. W ramach oferty klienci mogą otrzymać rabat w wysokości 35 groszy na litr na paliwa regularne – benzynę bezołowiową 95 oraz olej napędowy. Promocja nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków wstępnych - wystarczy przyjechać, zatankować, aktywować kupon i rabat jest naliczany automatycznie.

Wakacyjna promocja na paliwo BP

Autor: Shutterstock Wakacyjna promocja na paliwo BP

Tankuj taniej na stacjach bp!

Kierowco! Z aplikacją BPme tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy.

  • promocja trwa do 5 maja
  • obejmuje 8 tankowań, każde do 50 litrów, jedno tankowanie w tygodniu
  • aktywuj kupony w aplikacji BPme i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia

Rabat jest dostępny w aplikacji BPme – aby z niego skorzystać, należy aktywować kupon w aplikacji. Nowy kupon pojawia się co środę, a rabat można wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia (nie tylko w weekendy). 

Promocja obejmuje maksymalnie 8 tankowań do 50 litrów każde. 

Promocje nie łączą się. Szczegóły oraz wyłączenia dostępne są na stronie www.bp.pl.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką w całej sieci wynosiła: olej napędowy: 4,94 zł/l, benzyna bezołowiowa 95: 4,72 zł/l.

