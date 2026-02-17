Nowy trend prosto z kinowego ekranu

Wszystko wskazuje na to, że moda na gorsety przeżywa swój wielki renesans, a to za sprawą głośnej premiery filmu "Wichrowe Wzgórza". Produkcja w reżyserii Emerald Fennell, będąca odważną interpretacją klasyki Emily Bronte, narobiła sporo szumu jeszcze przed wejściem do kin. Reżyserka zerwała z historyczną dokładnością, nadając kostiumom swój unikalny styl, co sprawiło, że gorsety wróciły na salony z wielkim przytupem.

Aktorki z filmu Fennell chętnie promowały ten styl na światowych premierach, a polskie gwiazdy nie kazały na siebie długo czekać. Podczas wtorkowej prezentacji wiosennej ramówki TVN, niebieski dywan został zdominowany przez ten element garderoby. To, co działo się na ściance, to już nie pojedynczy przypadek, ale wyraźny trend w polskim show-biznesie.

Mroczna stylizacja Pauliny Krupińskiej

Jedną z najjaśniejszych, a w zasadzie najciemniejszych gwiazd wieczoru, była nowa jurorka "Mam Talent". Paulina Krupińska-Karpiel zdecydowała się na total look w kolorze głębokiej czerni. Modelka zaprezentowała się w koronkowej spódnicy sięgającej ziemi oraz czarnym gorsecie, a całość dopełniła efektowną ozdobą na szyi. Trzeba przyznać, że takiej stylizacji nie powstydziłaby się Morticia Addams!

Wieniawa odsłania brzuch, Tomaszewska stawia na brąz

Trend podchwyciła również Julia Wieniawa. Piosenkarka i aktorka, znana z tego, że potrafi bawić się modą, tym razem postawiła na odważny, czarny gorset z prześwitami. Kreacja subtelnie, ale stanowczo odsłoniła jej umięśniony brzuch, udowadniając, że artystka jest w świetnej formie.

Zupełnie inną drogę obrała Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka, która dołączyła do ekipy stacji w kwietniu 2025 roku, postawiła na jeden z najmodniejszych kolorów ostatnich sezonów – brąz. Jej kreacja była bardziej zabudowana, ale klasyczny krój sukni został przełamany gorsetem o zdecydowanie bardziej futurystycznym fasonie.

Romantyczny look Rozenek i Gąsiewskiej

Nie wszystkie panie zdecydowały się na mroczne lub nowoczesne klimaty. Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Wiktoria Gąsiewska postanowiły nieco osłodzić atmosferę na niebieskim dywanie. Gwiazda znana z "Rodzinki.pl" wybrała jasnoróżową sukienkę z drapowanym gorsetem, której dół zdobiły cekiny i błyszczące kwiaty.

Z kolei prowadząca "Królowej przetrwania" postawiła na blask. Jej srebrno-różowa kreacja idealnie podkreślała sylwetkę, a Małgorzata Rozenek-Majdan w tym wydaniu dosłownie błyszczała jak miliony monet. Całości dopełniało zalotnie opadające ramiączko, które dodało stylizacji luźniejszego charakteru.

